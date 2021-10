Llega a la gama ReSound One 5 la audición natural de M&RIE Comunicae

miércoles, 13 de octubre de 2021, 10:58 h (CET) Al éxito comercial que ha supuesto la gama ReSound One, presentada mundialmente a finales de 2020, se refuerza con el lanzamiento de las prestaciones del sistema (M&RIE, micrófono y auricular En-El-Oído) en la gama 5 Después del éxito comercial, pero sobre todo funcional, “puesto que nos acercamos cada vez más a reproducir en la ayuda auditiva el funcionamiento anatómico del sentido del oído”, remarca Manuel Yuste, director de Producto de ReSound, que ha supuesto el lanzamiento de la gama completa, y su revolucionario concepto de audición orgánica gracias al sistema M&RIE (micrófono y auricular En-El-Oído), en otoño de 2021 la firma danesa extiende su revolucionaria prestación a la gama básica ReSound One 5.

La mayor parte de los audífonos retroauriculares (RIE) se limitan a recoger el sonido en la parte superior del oído con dos micrófonos, de manera que es un algoritmo el que completa para el paciente los datos que necesita su cerebro para la localización espacial. La audición orgánica de ReSound ONE ™ con M&RIE (micrófono y auricular En-El-Oído) ha cambiado este concepto, introduciendo un tercer micrófono dentro en el canal auditivo. ReSound ha superado la enorme dificultad técnica de acabar con los problemas de feed-back que ocasionaba la ubicación.

Ahora, M&RIE permite al paciente procesar el sonido dentro de su oído, tal como se hace de forma natural. Es así como el cerebro de los pacientes con pérdida auditiva recibe la misma información sobre la localización de los sonidos que el de cualquier normoyente, aprovechando las ventajas en este sentido que supone servirse de su propio pabellón auricular. Los usuarios de audífonos con M&RIE pueden reconocer con mayor precisión de dónde provienen los sonidos en comparación con los audífonos tradicionales (1).

Además, la forma del oído externo proporciona al canal auditivo una protección natural contra el ruido del viento. ReSound ONE, con M&RIE, aprovecha al máximo este beneficio al ubicar el tercer micrófono donde está naturalmente protegido del aire, en el en el canal auditivo. Esta ubicación reduce en gran medida (2) el molesto ruido del viento que muchos de audífonos tradicionales experimentan con los micrófonos retroauriculares.

Otra de las mejoras más notables, que ahora también llega a la gama 5 de ReSound, es que los usuarios de ReSound ONE no tienen problemas de feed-back con las llamadas telefónicas, aunque mantengan el móvil cerca del oído. ReSound ONE con M&RIE utiliza el tercer micrófono en el oído para captar la conversación con claridad y sin interrupciones. “Nuevos estudios avalan la efectividad de M&RIE a la hora de tener un sonido más natural, mejorar la localización y escucha en el exterior. En cualquier caso, y como siempre remarcamos en las formaciones, es importante la elección del candidato para que la adaptación sea satisfactoria”, añade Yuste.

También adaptaciones más sencillas

Toda la gama ReSound One se beneficia de mejoras en el software de adaptación. La versión 1.12 de ReSound Smart Fit™ incorpora nuevas funcionalidades para que las adaptaciones sean más precisas e intuitivas, y con ello, más sencillo el trabajo diario del audioprotesista.

En primer lugar, el nuevo software mejora la optimización y estabilidad en las adaptaciones, de manera que el profesional va a encontrar y conectar fácilmente los audífonos que necesita y a obtener unos primeros ajustes suaves y estables, así como actualizaciones de firmware fáciles.

Además, gracias a la nueva orientación en pantalla (gestión del acoplamiento y acopladores), el audioprotesista puede ofrecer el mejor sonido desde el principio a los pacientes. El software indica el acoplador ideal para cada cliente y le ayuda a visualizar y gestionar el área de riesgo de retroalimentación en la pantalla de calibración, que ahora está optimizada para adaptaciones con M&RIE.

Además, esto consigue un flujo de trabajo más fluido, de actualización web intuitivo y fácil de usar con una descarga más rápida. Gestión de archivos de importación / exportación más sencilla para la versión fuera de Noah.

1 Reconocimiento de sonido un 10% más preciso desde la parte delantera y trasera basado en personas con pérdida auditiva leve, en comparación con las configuraciones de micrófono tradicionales.

2 Reducción natural del ruido del viento de 5 dB sin reducir la ganancia en comparación con la omnidireccionalidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La consultora Tormo Franquicias abre 26 nuevas franquicias de la enseña de estética Sapphira Privé ZEISS propone triple protección a los usuarios de gafas: ante la radiación UV, luz azul, virus y bacterias Llega a la gama ReSound One 5 la audición natural de M&RIE Cogolludo ha puesto en valor sus monumentos e historia en su I Jornada Renacentista Un Congreso Internacional ha analizado en Pastrana la figura de Fray Pedro González de Mendoza