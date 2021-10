Trade Republic llega finalmente a España para facilitar el acceso a la inversión y el ahorro Comunicae

miércoles, 13 de octubre de 2021, 10:40 h (CET) El neobroker líder en Europa comienza a desplegar en España su revolucionaria plataforma que permite ahorrar e invertir sin comisiones en los mercados financieros Con más de un millón de usuarios en Alemania, Austria y Francia y activos por encima de los 6.000 millones de euros, Trade Republic es el neobroker más grande de Europa. Los usuarios españoles pueden acceder a más de 9.000 acciones y ETFs de las bolsas española, europea y americana de forma sencilla, segura y sin comisiones; solo aplica un coste fijo de 1 euro por operación.

Trade Republic ofrecerá a cada nuevo usuario una acción por valor de hasta 200 euros de alguna de las mayores compañías del mundo, incluyendo empresas como Tesla, Apple o Netflix.

El neobroker líder en Europa Trade Republic inicia hoy oficialmente su lanzamiento en España para ofrecer su revolucionaria plataforma que permite ahorrar e invertir sin comisiones en los mercados financieros o crear de forma gratuita uno de sus planes de inversión automatizados. Además, la compañía regalará a sus nuevos usuarios una acción valorada en hasta 200 euros de alguna de las mayores compañías del mundo.

En España, los ahorradores se encuentran con un sinfín de obstáculos para obtener rendimiento de su dinero. Los españoles deben pagar altas comisiones por productos de inversión que en muchas ocasiones no son fáciles de entender y con condiciones poco transparentes. Todo ello a causa de un sistema bancario que desde la crisis no ha evolucionado en beneficio de los clientes con las herramientas y la seguridad financiera que merecen.

Trade Republic llega a España para poner solución a esta anomalía en el contexto europeo: “No entendemos por qué los españoles tienen que pagar más por invertir que los alemanes o los franceses. En España en particular, los clientes deben pagar hasta 20 euros por invertir en acciones europeas o norteamericanas. Nuestra prioridad es posicionar a los españoles a la altura de otros europeos con una herramienta adaptada a sus necesidades para que puedan ahorrar ese dinero en su propio beneficio”, dice Kintxo Cortés, director de Trade Republic en España.

La fintech, con sede en Berlín, llega a España tras un exitoso lanzamiento en Alemania, Austria y Francia. Con más de un millón de usuarios en sus actuales mercados y activos por encima de los 6.000 millones de euros, Trade Republic es, con diferencia, el neobroker más grande de Europa. Gracias a su intuitiva plataforma y las oportunidades de ahorro e inversión que ofrece, Trade Republic está logrando su objetivo de democratizar el acceso a los mercados financieros; no es casualidad que el 50 por ciento de sus usuarios nunca hubiera invertido antes.

"A través de una app fácil de usar, facilitamos a todos la posibilidad de beneficiarse de los mercados financieros, incluso a aquellos que aún no están activos en ellos. Estamos encantados de ofrecer a todos los españoles la oportunidad de ahorrar e invertir de manera segura, fácil y sin comisiones", dice Christian Hecker, cofundador de Trade Republic.

Trade Republic permite a los usuarios operar en más de 9.000 acciones y ETFs de la bolsa española, europea y americana, por solo 1 euro por operación para cubrir gastos de terceros, que no aumenta por el tamaño de la orden ni depende del valor elegido. Y, para aquellos que no pueden seguir los mercados o atender sus inversiones con regularidad, Trade Republic ofrece de forma gratuita un amplio abanico de planes de inversión automatizados que permiten, también a los menos experimentados, invertir de manera más eficiente.

Con el fin de impulsar la educación financiera y de posibilitar que los españoles conozcan de primera mano cómo poner su dinero a trabajar, Trade Republic regala a sus nuevos usuarios una acción valorada en hasta 200 euros de alguna de las mayores compañías del mundo, incluyendo empresas como Tesla, Apple o Netflix. El usuario recibirá su acción gratuita tras completar el registro y una transferencia de al menos 10 euros. Para completar el registro y acceder al modelo de precios disruptivo de Trade Republic sólo hacen falta ocho minutos y un dispositivo con acceso a Internet. La app puede descargarse gratuitamente en App Store (iOS) y Google Play (Android).

Sobre Trade Republic

Trade Republic tiene la misión de facilitar a millones de europeos la creación de riqueza con un acceso seguro a los mercados de capitales. Con más de un millón de clientes, Trade Republic es ya la aplicación principal de gestión de patrimonio para muchos europeos. Ofrece inversiones en acciones sin comisiones, así como planes de ahorro de acciones fraccionadas y de ETFs gratuitos. Trade Republic es una empresa tecnológica supervisada por el Bundesbank y la BaFin. Como uno de los principales neobrokers de Europa, Trade Republic cuenta con el respaldo de algunos de los inversores tecnológicos más importantes del mundo y ha recibido inversiones de Accel, Creandum, Founders Fund, Project A, Sequoia, TCV y Thrive Capital. La compañía, con sede en Berlín, fue fundada en 2015 por Christian Hecker, Thomas Pischke y Marco Cancellieri y cuenta con más de 500 empleados.

