El primer evento de Startup Networking Cup

miércoles, 13 de octubre de 2021, 10:18 h (CET) Bitstartups en colaboración con Novolabs lanza el primer evento de networking con el objetivo de impulsar el ecosistema startup de manera sostenible Durante los últimos años Valencia se ha convertido en un referente a nivel nacional en materia de startups con un codiciado tercer puesto, es uno de los HUBs de emprendimiento más potentes del territorio nacional.

Con representantes tan reconocidos en el ecosistema como la incubadora Demium reconocida a nivel nacional por haber logrado un modelo de negocio que acompaña a las startups desde la creación de equipos hasta sus primeras rondas de financiación o Zubilabs fundada por Iker Malcaide, el primer español en lanzar una empresa de origen español al Nasdaq, que impulsa aquellas startups que aporten un valor sostenible, Valencia es, por derecho propio, un centro de emprendimiento, inversión y startups. Pero, por si la Comunidad no contara ya con un espacio lleno de posibilidades para los inicios más complejos de una startup, Juan Roig, dueño de la cadena de supermercados Mercadona provee a la ciudad con recursos tan valiosos como Lanzadera que permite a startups del panorama nacional impulsarse hacia el crecimiento teniendo un espacio de cooperación.

Y, no queriendo quedarse cortos, Valencia cuenta con más de 200 millones de inversión durante el año pasado liderados por Gohub Ventures y Angels Capital y es testigo del lanzamiento de Bitstartups, herramienta de impulso y financiación alternativa de startups que trabaja sobre tecnología Blockchain para tokenizar los productos y servicios de aquellos proyectos que necesiten financiación para poder alcanzar el éxito en un entorno tan complejo como el ecosistema emprendedor.

Y con este caldo de emprendimiento el ecosistema valenciano se ha propuesto lanzar el primer Evento de Networking con objeto de impulsar a esos pequeños emprendedores que requieren de visibilidad, acompañamiento y crecimiento.

El evento, constará de un espacio de visibilidad para las startups donde podrán promocionarse a través del conocido "pitch" donde participaran en un concurso por el primer puesto que consiste en la posibilidad de ser tokenizados de forma gratuita a través de la plataforma de Bitstartups y un premio en metálico. Para este evento se ha propuesto invitar a todo el ecosistema y abrir la puerta a estar presentes tanto startups como otros agentes del ecosistema (corporaciones, entidades públicas, business angels) a través de este enlace: Reservar entrada.

El networking organizado por diferentes agentes del ecosistema startup valenciano tiene como objetivo principal aunar todas las figuras relevantes mencionadas del ecosistema bajo el paraguas de la colaboración y el entendimiento en búsqueda del crecimiento y la filosofía "winwin" al mismo tiempo que apoya y da presencia a startups que, sin un pequeño impulso, no tendrían la posibilidad de enfrentarse al mercado.

Entre los promotores del evento está Novolabs una empresa especializada en desarrollar MVP de forma económica para startups con apoyo de tecnología disruptiva, Occam agencia digital 360 que ofrece una batería de productos desde producción audiovisual hasta estrategias de Inbound Marketing y como no podría ser de otra forma Bit2me, la startup líder en el mercado de criptomonedas a nivel nacional.

