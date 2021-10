El nacimiento y trayectoria de Hookah Tobacco Factory Comunicae

miércoles, 13 de octubre de 2021, 10:06 h (CET) En 2019, el empresario Carlos Zouein se lanzó en este nuevo proyecto de fabricación y distribución de tabaco para shisha. Hasta entonces se había limitado a importar, promocionar y vender marcas de tabacos fabricados fuera de España En España, no había ninguna empresa que se dedicara a la fabricación de tabaco para shisha. Carlos Zouein, a través de sus diferentes empresas distribuidoras en el mundo y, más concretamente, en el Líbano, Marruecos, España, Francia e Italia, se había limitado únicamente a distribuir diferentes marcas de tabaco en representación de fabricantes de Egipto y Alemania.

En 2019, Carlos Zouein creó la empresa Hookah Tobacco Factory. Gracias a la adquisición de la fábrica de la empresa podía tener su propia marca de tabaco que le permitiera aprovechar los esfuerzos de promoción y distribución realizados anteriormente en un sector en continuo crecimiento.

La fábrica fue situada en la ciudad de Navalmoral de La Mata, dentro de la provincia de Cáceres. Allí se encontraba la empresa South Coal S.L, lo cual permitió que se pudiera aprovechar la ayuda del equipo ya existente y así poder obtener todas las licencias legales para la fabricación de tabaco.

La obtención de la licencia de fabricación de tabaco tardó aproximadamente un año en llegar, ya que se obtiene mediante la presentación de un proyecto al Comisionado para el mercado del Tabaco, el cual depende del Ministerio de Hacienda.

La obtención de un buen producto requiere poder trabajar con una buena maquinaria, pero al mismo tiempo también resulta indispensable elegir el mejor blender o mezclador de los diferentes productos que componen la mezcla del tabaco para fumar.

El espíritu emprendedor de Carlos Zouein

Aun sabiendo que Carlos Zouein se convertiría en un competidor dentro del mundo de la fabricación y distribución de tabaco, prevaleció la amistad por encima de los negocios y algunos de sus amigos con fábricas fuera de España optaron por ayudarle en su nueva aventura.

“Siempre le he oído decir que será el último proyecto, pero nunca es el último. Siempre es el penúltimo. Va creando proyectos y, al mismo tiempo, puestos de trabajo”, asegura uno de sus amigos.

Perspectivas de futuro por todo el mundo

A pesar de contar con 2 años de vida, Hookah Tobacco Factory aún no ha encontrado el sitio más idóneo dentro del mundo del tabaco de shisha. No obstante, Carlos Zouein siempre sigue adelante buscando nuevos mercados que le permitan asegurar el buen funcionamiento de la empresa. Carlos Zouein cree que en el momento en el que se construye una nueva fábrica los esfuerzos del propietario deben ser mucho mayores para tratar de preservar los puestos de trabajo generados que por salvaguardar la inversión inicial.

Hookah Tobacco Factory nació con el fin de ser una marca propia, pero también puede convertirse en lo que se conoce como Contract Manufacturing, que consiste en fabricar marcas para otras personas.

El primer cliente que contactó con Hookah Tobacco Factory se encontraba en Australia. Desde la empresa propiedad de Carlos Zouein se le diseñó un producto a medida. En Australia los impuestos sobre los productos de tabaco son tan altos y abusivos que Hookah Tobacco Factory tuvo que crear un producto totalmente nuevo. Debido a estas altas tasas impositivas se comercializó el tabaco por separado para que el impuesto se calculara únicamente sobre este y así la mezcla de sabores se pudiera vender a parte sin que el impuesto le afectara. Como consecuencia, los clientes podían adquirir un producto sin un precio excesivamente inflado.

Posteriormente, Carlos Zouein consiguió otros clientes en Europa, especialmente en Alemania. El país germano se convirtió en el cliente más importante de la empresa de fabricación de tabaco para shishas y el producto tuvo una buena aceptación entre los consumidores, pues no han dejado de realizar pedidos desde entonces.

Hookah Tobacco Factory ha tratado con algunos clientes españoles a los cuales le han diseñado productos a medida, aún tratándose de pedidos no excesivamente grandes. La empresa propiedad de Carlos Zouein realiza un exhaustivo control de costes de producción con el fin de que el pedido no sea excesivamente caro y, por tanto, sean competitivos en el mercado del tabaco.

El camino de Hookah Tobacco Factory aún es largo, no obstante, el margen de crecimiento es grande y tienen puestas sus miras en Londres, dónde esperan conseguir expandir su negocio.

