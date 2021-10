Espino amarillo: una especie natural que inunda las formulaciones de marcas como Omorovicza o Medik8 Comunicae

miércoles, 13 de octubre de 2021, 08:02 h (CET) Los jugos extraídos de sus bayas son ricos en omega 3, 6 y 7 para ofrecer a la piel protección antioxidante y cicatrizar los tejidos Cada vez es más común encontrar principios activos procedentes de la naturaleza en formulaciones cosméticas. Ingredientes inexplorados con propiedades excepcionales que los avances en biotecnología permiten hoy entregar en la piel. Este es el caso del arbusto de espino amarillo, también conocido científicamente como Hippophae rhamnoides, que contiene unos frutos ricos en ácido palmitoleico (omega 7), un ácido graso monisaturado con potentes propiedades para la salud de la piel, el cual a diferencia del ácido linoleico (omega 6) y el ácido linolénico (omega 3) es muy poco común de encontrar. Los jugos extraídos de estas llamativas bayas de color amarillo han sido usados desde la antigüedad como remedio medicinal natural gracias a su potente riqueza nutricional.



El aceite de esta singular especie usado en cosmetología se obtiene de la pulpa de sus bayas. Este poderoso ingrediente es totalmente biodisponible con la piel, lo que significa que al aplicarlo será fácilmente absorbido por la misma, logrando de este modo unos mayores beneficios. “Dentro de sus propiedades, podemos destacar su alta proporción de carotenoides, pigmentos orgánicos que se encuentran de manera natural en las plantas y que ofrecen altos beneficios antioxidantes. Además, este singular aceite natural, tiene propiedades regenerantes, antiinflamatorias, fortalece la barrera hidrolipídica de la piel y ayuda a la cicatrización de los tejidos y las mucosas”. comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



Aquí tres productos habituales en una rutina de belleza que contienen este sorprendente ingrediente:

Un limpiador para un extra de luminosidad

Este limpiador exfoliante de la lujosa firma húngara Omorovicza despierta y revitaliza el rostro tras su uso. Un equilibrio perfecto entre una exfoliación profunda y una limpieza suave. Gentle Buffing Gelée es un producto de uso diario perfecto para eliminar todas las impurezas y desprenderse de las células muertas adheridas al tejido. “Un limpiador facial rico en ácido palmitoleico, tocoferoles naturales y carotenoides que, junto con los ácidos grasos, todos ellos procedentes del aceite extraído del espino amarillo, ayudan a mejorar la regeneración de la piel y la protección antioxidante”, apunta la experta de la firma. Además, contiene naranja y pomelo para aportar esa fragancia cítrica tan estimulante y necesaria para despertar la piel cada mañana.

Limpiador Gentle Buffing Gelée de Omorovicza

Precio: 70€ purenichelab.com

Un aceite facial rejuvenecedor milagroso

Este aceite facial de Omorovicza mejora sustancialmente la piel. Miracle Facial Oil se repone como una crema rica y se absorbe al instante como un suero. Naturalmente perfumado con mimosa, contiene una mezcla de extractos preciosos que hidratan, reducen las líneas finas y las arrugas y protegen contra el estrés ambiental. “Aceites de bayas de espino amarillo, rosa mosqueta y almendra dulce logran hidratar y reparar la matriz lipídica de la piel y proporcionar una defensa antioxidante”, argumenta Nieto. También cabe destacar su formulación rica en Bakuchiol extraído de la semilla de bakuchi, una alternativa natural al retinol, la cual trabaja reduciendo la profundidad y la apariencia de las arrugas y las líneas finas al aumentar la producción de colágeno. Un producto perfecto para las personas que no toleran la vitamina A, más conocida como retinol.

Miracle Facial Oil de Omorovicza

Precio: 109€ nadiaperfumeria.com

Un bálsamo labial hidratante no oclusivo

El bálsamo labial de Medik8, Mutiny, está formulado a base de escualano, un principio encargado de aportar una hidratación duradera a través de sus emolientes esenciales. “En su formulación también encontramos este afamado aceite de espino amarillo, que gracias a su perfil completo de omegas ayuda a restaurar la barrera lipídica natural de los labios. Su textura gelatinosa se derrite en un aceite al ser aplicado sobre la finura piel de esta zona, manteniendo los labios protegidos mientras se nutren con los lípidos esenciales que ayudan a retener la humedad” apunta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Cabe destacar, que no contiene petrolato, un componente encargado de crear una película que impide que la piel transpire, lo que conlleva a unos labios más secos y deshidratados.

Bálsamo de labios Mutiny de Medik8

Precio: 25€ medik8.es

