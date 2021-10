Hispanidad Cartagena continúa con gran acogida hasta el 17 de Octubre Comunicae

martes, 12 de octubre de 2021, 19:06 h (CET) La primera Edición de los eventos de la Hispanidad que se están celebrando este año en la ciudad de Cartagena (España), por la asociación cultural Héroes de Cavite, está siendo un éxito de acogida tanto por el público como por todos los medios y patrocinadores en España e Hispanoamérica. Todavía estarán hasta el próximo sábado, que será la clausura de los actos. La asistencia es libre, y también se emite en streaming por las redes sociales de la asociación La Asociación Cultural Héroes de Cavite está realizando un gran Evento Cultural, de caracter Internacional, en Cartagena, España, que ha tenido cómo centro la festividad de 12 de Octubre, La Hispanidad.

Comenzó el pasado viernes, dia 8 con el espectáculo llamado "Viaje a la hispanidad", música, baile y poesía para inaugurar esta Primera Semana Cultural Hispanidad Cartagena, Unión de Culturas. En el teatro de la Fundación Mediterráneo, situado en la calle mayor, acompañado por el guitarrista Antonio Martínez. Y concluirá este inmediato fin de semana, poniendo el punto final el próximo domingo, 17 de Octubre. Este jueves, día 14, a las cinco y cuarto de la tarde, han organizado una visita guiada a las fortificaciones del "Frente Derecho" (Fajardo), con un guía de excepción: el coronel en la reserva Juan Lorenzo Gómez-Vizcaíno y Castelló, Alcaide de AFORCA. El sábado, 16, proyección del documental "Los últimos de Filipinas, regreso a Baler". El asedio a los últimos de Filipinas en la iglesia de Baler (1898) desde la mirada de sus descendientes y el empeño por rescatar del olvido al último batallón del Imperio donde no se ponía el Sol.

Además de otras personalidades hispanoamericanas contamos con la presencia de: - Enoch Castellanos Férez, Ingeniero químico, dedicado a la Industria de Alimentos, Química y Metalmecánica. Actual Presidente Nacional de la CANACINTRA -Cámara Nacional de las Industrias de la Transformación de México, que es la principal organización empresarial de ese país. - Marcelo Gullo, académico y escritor, profesor de Relaciones Internacionales, cuyo nuevo libro, "Madre patria" (Editorial Espasa), rebate desde América Latina la leyenda negra española. - Pablo Victoria, historiador y escritor, colombiano de nacimiento y de nacionalidad española. Doctorado en Economía en Estados Unidos y en Filosofía en España, disertó sobre "Mitos y verdades sobre nuestra herencia hispánica". - Ramón Tamames, Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid, ha cursado estudios adicionales en el Instituto de Estudios Políticos y en la London School of Economics. Técnico Comercial del Estado (1957), desde 1968 es Catedrático de Economía. Habló sobre "La mitad del mundo que fue España". - Luis Gorrochategui, expuso el tema "Dos victorias españolas". Una la de la Gran Armada, la famosa Invencible, en 1589 y la otra, en Buenos Aires, en 1807. - Y Jóse Luis López Linares, Presidente de López-Li Films, reconocida productora especializada en cine documental, responsable de los aspectos estructurales-organizacionales, financieros y técnicos relacionados con la producción y dirección de los filmes documentales, así como de los elementos fotográficos.

El sábado pasado, dia 9, tuvo lugar la mesa redonda "¿Es posible una nueva Carrera de Indias?", con la participación de Pablo Victoria, Enoch Castellanos, Marcelo Gullo y Ramón Tamames. La carrera de Indias fue la empresa comercial más exitosa de la historia, además la más longeva. Durante algo más de 250 años, el imperio español surcó los mares desde Asia a América, y de América..

