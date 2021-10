Gran variedad de barcos de ocasión en Murcia en Marina Center Emprendedores de Hoy

martes, 12 de octubre de 2021, 13:45 h (CET)

Para las personas que desean adquirir barcos de ocasión en Murcia a los mejores precios, el concesionario Marina Center, ubicado en la carretera de Cala Reona s/n 30370 Cabo de Palos, Cartagena, se ha convertido en una de las mejores opciones. Garantizan el buen estado de cada una de las embarcaciones y un mínimo de garantía, y ofrecen una variedad de modelos a motor y a vela adaptados a gustos y necesidades diferentes.

A través de la página web de Marina Center, los interesados podrán visualizar las diferentes alternativas y ponerse en contacto con la empresa, bien sea para ampliar la información sobre alguna de las embarcaciones o para contratar alguno de sus servicios.

Barcos de ocasión en Murcia para todo tipo de requerimientos Los barcos de ocasión en Murcia disponibles en Marina Center son una alternativa ideal para aquellas personas que no cuentan con el presupuesto suficiente para adquirir una embarcación de primera mano.

A la hora de elegir un barco de ocasión, los compradores deben tener claro cuál es el uso que le darán al mismo para que no haya desaciertos, además deben supervisar muy bien el estado del motor y verificar que los documentos estén en regla.

Los interesados en invertir en una embarcación deben saber que en Marina Center pueden encontrar modelos a motor como el Bénéteau – Flyer 7.7 Spacedeck, Ebbtide 2240, Faeton 360 – Flybridge, Maxum – 1800 Mx o Quicksilver – 600 Commander a precios que oscilan entre los 15.000 y 175.000 euros.

La empresa también cuenta con embarcaciones a vela como, por ejemplo, el velero de crucero Artekno 27 de navegación sólida, rápido y fácil de maniobrar, y que tiene un precio de 8.000 euros, según las descripciones del producto.

¿Cuáles son las ventajas de adquirir un barco de ocasión? Puede que para muchos resulte ideal adquirir embarcaciones nuevas, sin embargo, comprar un barco de ocasión puede ser una buena elección si se acude a un concesionario que ofrezca garantías como Marina Center.

Uno de los grandes beneficios de comprar un barco de ocasión es que se puede disfrutar de él prácticamente al momento de comprarlo, ya que el protocolo a seguir es muy sencillo.

Otra de las ventajas más significativas es el coste para el cliente, puesto que las embarcaciones de segunda mano tienen un valor muy por debajo a las de primera mano. Además, se pueden encontrar diferentes tipos de embarcaciones en muy buenas condiciones y con poco uso.

Las personas que estén buscando adquirir un barco de ocasión en Murcia pueden visitar la sede física de Marina Center o entrar a su portal web para ver el catálogo de embarcaciones, donde es posible comparar características como el tamaño, precio, año, marca, motor y marca del motor, potencia, calado, entre otras cosas.

