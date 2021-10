El ecosistema y la muerte: dos tabúes

Hoy, mientras desayunaba, un señor ha empezado a evocar las trastadas que les hacía de pequeño a los jilgueros y otras aves. Y cuando me tocó el turno a mí, le dije así:” Y yo más. Cuando era todavía más pequeño, les hacía barbaridades a los pajaritos, a sus nidos, a las ranas, a las lagartijas, a las serpientes, a los cabezudos… Yo era aún más inconsciente si cabe, ¿sabe por qué? Porque en la naturaleza hay un equilibrio, un ecosistema que si se trastoca, de alguna manera nos perjudica porque todos estos animales comen insectos.

Si los insectos proliferan, atacan a las cosechas, propagan enfermedades, nos atacan, etc. Entonces hay que exterminarlos con pesticidas que engordan a las empresas multinacionales, contaminan las aguas, la vegetación, envenenan a los peces y a los animales que nos comemos. Y un día, sin saber cómo ni por qué, nos surge una enfermedad y tenemos que arreglar nuestras cosas precipitadamente”. A lo que el señor me respondió:” ¡Anda, no seas dramático! El culpable es la Administración General del Estado"...