El suceder del tiempo sucede, y mientras tal suceder entre otros fueron realizadas las mejoras de algunas gramáticas; durante el suceder de lo que comúnmente llamando año 2013 cuando llegué a estudiar por vez primera en una universidad yo tenía una gramática propia que siendo de las peores de las gramáticas propias de cada persona que empezó a estudiar "Filología Hispánica" con el curso en que yo empecé a estudiar tal en la que comúnmente conocida como una de las leonesas facultades de letras. Quiero expresar que cuando yo empecé tales estudios yo ya había escrito varios textos poéticos que para mi principalmente destacando por mostrar la sensibilidad lírica que inherente a mi.



Ya han sucedido varios años desde tal "2.013", y así sucediendo diversas dificultades y diversos esfuerzos que yo realicé; a pesar de lo narrado cabe decir que actualmente yo teniendo un bagaje literario que siendo capaz de enfrentarse eficazmente con cualquier poético dominio ediomático de cualquier escritor de la actualidad, y ello en parte es debido al dominio gramatical que yo conseguí desarrollar desde tal "2.013" a pesar de las enormes dificultades que me fueron presentadas durante el suceder de lo que hasta ahora siendo mi vida.

Durante la actualidad yo ya publiqué siete libros que entre otros siendo "Poesía simple", y "Escrituras que realizadas cerca de mi abismo"; "Poesía simple" es el primer libro que publiqué mientras que en tal yo mostrando en parte mi potencial lírico, y "Escrituras que realizadas cerca de mi abismo" sería el libro que siendo mi más reciente publicación mientras en tal yo mostrando ya un alto desarrollo gramatical que yo clasificaría como profesional en el oficio de escribir.

Durante lo que comúnmente llamando "día 7 de octubre de 2.021" fue publicada "Escrituras que realizadas cerca de mi abismo" que fue publicada por mi que siendo un autor que viviendo durante varios años perjudicado por diversas carencias económicas mientras sin hogar mientras entre otros alguien me ofreció dos mil euros por los derechos de propiedad intelectual de mi soneto que titulado con el título que siendo "Sin pelear por ti"; cabe decir que tal libro conteniendo 21 poemas que no conteniendo las obras que publiqué anteriormente mientras que - tras dejar atrás temas que entre otros siendo mi amoroso desarrollo lírico y temas que acerca de la astronomía- en tales poemas yo entre otros mostrando como novedad en mi escritura nociones que entre otros siendo antropológicas con versos como "mientras acaso algunos antropólogos/ podrían referenciar que la creación del dinero/llegó con la primera llegada de la democracia en práctica/a los cerebros de algunos de nuestros antepasados [...]" y políticas con versos como "la economía cuando la democracia no existiendo/ es causa de esclavitud [...]", y filosóficas que expresando desesperación con versos como "lo que pretendiendo hacer de mi / es común como cualquier parte;/yo no quiero ser una marioneta/ que no poder expresarse libremente [...]".

Cabe añadir que con la publicación de "Escrituras que realizadas cerca de mi abismo" yo reclamando legítimamente mi posición en el supuesto espacio actual de la lírica en idioma español mientras que así también yo formulando una reivindicación cultural de la cultura de quien viviendo durante años con carencias económicas mientras sin hogar para entre otros llamar a todos gilipollas, y yo saber luego que yo tenía razón por decir así porque efectivamente la cultura también habitando el amplio desarrollo cultural de quien viviendo durante años en una casa que entre otros estando formada por un techo de cielo y unos pasillos que siendo las calles de diversas ciudades.

Entre otros tras yo haber sido víctima de un ilegal atentado militar y de diversas ilegales indefensiones judiciales actualmente yo tengo unas cajas municiones de palabras con las que puedo enfrentarme culturalmente con cualquiera de los escritores contemporáneos; llegué a Reims huyendo de una tremenda persecución política, y en la fortaleza que para mi suponiendo tal ciudad hoy ya deslumbrando el brillo de esta construcción mía, tremenda universidad idiomática de palabras que en idioma español.

La publicación de "Escrituras que realizadas cerca de mi abismo" supone una frontera literaria en que la literatura podría encontrar relevantes cambios mientras tal obra ya estando publicada por entre otros la colaboración de varias empresas culturales.