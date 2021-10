​Las casualidades no existen Alejandro Esteban Escuder, Santander Lectores

martes, 12 de octubre de 2021, 12:21 h (CET) Casualidad y causalidad son dos conceptos parónimos cuyos significados, en cambio, son harto distintos. En el primero de ellos no creo; en el segundo lo hago a pies juntilla, ya que considero que ni en la vida ni en el arte ni en la sociedad y, mucho menos en la política, las casualidades existan. Todo es consecuencia de algo o busca un fin -frecuentemente distinto al públicamente declarado-. Y así de nuevo sucede con este cheque cultural anunciado por el Gobierno para los ciudadanos que cumplen dieciocho años, es decir, que “causalmente” -y no “casualmente”- se convierten en ciudadanos con derecho a voto.

Eso sí, como siempre, "Papá-Estado" será quién determine lo que se considera cultura y lo que no, y parece que para nuestros "doctos" gobernantes -entiéndase la ironía- los videojuegos entran dentro de dicho concepto, y se ha de destinar dinero público a ello. ¡Qué pena!

