El psicólogo Luis Miguel Real realiza terapias sobre cómo dejar el alcohol

martes, 12 de octubre de 2021, 09:32 h (CET)

La dependencia al alcohol es una enfermedad que afecta actualmente a muchas personas en España y en el resto del mundo. La realidad de esta condición es que las posibilidades de alcanzar una mejoría sin ayuda son prácticamente nulas, sino que, más bien, el problema tiende a empeorar con el tiempo.

Luis Miguel Real es un psicólogo especializado en adicciones que, a lo largo de su carrera, ha logrado ayudar a distintas personas a dejar este y otros vicios. Con sus herramientas y sus conocimientos, el especialista proporciona una salida sobre cómo dejar el alcohol a quienes quieran definitivamente librarse de este problema.

Herramientas contra la dependencia al alcohol Según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, la dependencia al alcohol se define como “una enfermedad crónica, en donde una persona siente un deseo desmedido e incontrolable por consumir bebidas alcohólicas”. Para poder conseguir el mismo efecto, el adicto necesita beber cada vez mayores cantidades, por lo que sufre de episodios de abstinencia cuando interrumpe el consumo.

La dependencia al alcohol afecta notablemente la salud física, mental, social, laboral y familiar del adicto. Además, es responsable de la aparición de varios tipos de cáncer. A esto se le suma el hecho de que, tanto la sociedad como la familia, tienden con el tiempo a normalizar las conductas de riesgo de la persona afectada, haciendo que sea mucho más difícil encontrar una solución a su enfermedad. La única forma viable de enfrentar la dependencia al alcohol es recurrir a la ayuda psicológica profesional, no solo para el adicto, sino también para su círculo social más cercano.

Ayuda psicológica para sanar la adicción al alcohol La ayuda psicológica profesional para dejar la adicción al alcohol es una de las cosas esenciales durante el proceso de sanación. Cuando un alcohólico se enfrenta a la posibilidad de cambiar su vida y abandonar la dependencia, tiende a sentir vergüenza, sufrir de ansiedad y tener miedo por no saber cómo encajar en la sociedad.

El psicólogo experto en adicciones Luis Miguel Real trabaja ayudando a personas a dejar sus adicciones, enseñándoles a encaminar su vida hacia una rutina saludable, a recuperar su autoestima, a construir y restaurar relaciones sinceras y duraderas, a gestionar de mejor manera sus emociones, a encontrar la satisfacción fuera del alcohol y, por supuesto, a superar los episodios de abstinencia. Luis Miguel Real también realiza terapias con las familias de los afectados y hace un seguimiento de cada caso para garantizar que se logren los resultados y el abandono definitivo de la adicción.

