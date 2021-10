Actineck®, uno de los mejores aliados para un sueño reparador Emprendedores de Hoy

martes, 12 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

A pesar de mantener una media de 8 horas de sueño diarias, hay muchas personas que ven interrumpido su descanso por la aparición de dolencias en el cuello, la espalda y la cervical. Esto se debe, en la gran mayoría de ocasiones, a que el cuerpo no tiene el apoyo que necesita para realizar una buena postura para dormir.

En estos casos, el suplemento ergonómico Actineck® supone un tratamiento sumamente efectivo, ya que permite corregir la posición y brinda un mayor soporte al cuerpo para garantizar largas horas de descanso. Actineck® está patentado, desarrollado y fabricado por una start-up española.

Mejorar las noches de descanso con el suplemento Actineck® Si bien a la hora de comprar almohadas y colchones, la mayoría de los vendedores garantiza comodidad a los clientes, lo cierto es que, en la mayoría de los casos, dichos productos no están diseñados para brindar un soporte adecuado y ergonómico ni para prevenir la aparición de contracturas musculares y otras dolencias similares.

Con el objetivo de brindar una solución efectiva a aquellas personas que no pueden descansar correctamente, la empresa Active Wellness Solutions S.L. ha diseñado Actineck®, un suplemento ergonómico para la almohada único en el mercado que actúa y trabaja de forma progresiva noche tras noche, reeducando la postura y alineación de cabeza, cuello y columna.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar Actineck® para dormir? Tener problemas para dormir es molesto y desgastante a nivel psicológico, ya que provoca frustración en las personas al no tener la posibilidad de descansar adecuadamente. Por esta razón, contar con un confortable y eficaz suplemento que permita estabilizar la postura del cuerpo es sumamente importante para garantizar el bienestar físico y mental de la persona.

Basta con colocar esta base debajo de la almohada habitual para poder elevar y alzar ligeramente la cabeza, alineando la columna vertebral con el cuello y evitando tensiones y presiones en esta zona. Asimismo, Actineck® aporta a la superficie de descanso múltiples puntos de apoyo, ofreciendo una perfecta adaptación a la morfología del cuerpo humano.

Otro de los beneficios de contar con este suplemento ergonómico es que garantiza una mejor respiración mientras se duerme, así como un flujo sanguíneo mucho más eficiente. Esto, durante la noche, permite alcanzar un estado bastante alto de relajación. En definitiva, Actineck® es una solución que garantiza noches de sueño más productivas y adecuadas a las necesidades de cada usuario. Dormir de forma más eficiente y mejorar la calidad de vida es posible gracias a Actineck®.

