El encanto de los cinturones elásticos de los artesanos Ortiz & Reed

martes, 12 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Un nuevo concepto de elegancia que apuesta por la modernidad al vestir armoniza con la técnica artesanal a la hora de elaborar cinturones elásticos Ortiz & Reed. Estos complementos de la prestigiosa firma de calzado y de otros productos hechos en piel, llevan la distinción andaluza desde el pueblo de Linares a toda Europa y a todos los rincones del mundo a través de la tienda online de la empresa.

El color que ilumina las calles de la localidad, el verde de los olivares de Jaén, la elegancia de su arquitectura y la mezcla de culturas propia del sur de España confluyen en la identidad de Ortiz & Reed y su propuesta llena de opciones para todos los estilos.

Las tendencias en cinturones elásticos de Ortiz & Reed Además de los cinturones clásicos que hacen el match perfecto con el calzado del mismo estilo, la línea casual de estas piezas luce versátil para distinguir al hombre sofisticado que desea atreverse a llevar un complemento que resalte en su outfit.

Un total de 23 referencias a elegir muestra el catálogo online de esta marca que presenta piezas totalmente hechas a mano, tejidos por artesanos sabios y cuidadosos de cada detalle, en los que el cuero se suma a otros materiales que resaltan para ofrecer un plus de color y textura. Este complemento ha resultado ser un gran encanto para el verano y sigue en tendencia para quienes deseen llevarlo esta nueva temporada.

Elegantes y más formales, los cinturones entrelazados de piel, como el modelo B-Velasco Cognac 85, de 100% piel de vacuno, dan un toque vistoso sin ser exagerado, de manera que la sofisticación no pase desapercibida. También destacan los de piel de ante, con acabado afelpado, extremos y hebillas que incluyen detalles en cuero clásico.

Más casuales aún se presentan los elásticos B Truffel, diseñados en 70% poliéster, 20% elastano y 10% en detalles de piel vacuna, con la posibilidad de elegir entre una extensa gama de colores, como azul, verde, rojo, marrón, negro, naranja celeste o gris, para combinar con mocasines de ante en las mismas tonalidades.

Máximo cuidado y calidad en cada uno de los detalles Desde los modelos más clásicos hasta los más atrevidos tienen el sello de calidad que identifica a todas las piezas de Ortiz & Reed como prendas únicas, algo que los clientes agradecen al recibir su encargo en cajas ecológicas. Se distribuyen hasta cualquier lugar de España, con envíos gratuitos por la compra mínima de 120 euros, así como también a toda la Comunidad Europea y al resto del mundo.

Además de los cinturones elásticos, los clientes pueden elegir entre más de mil productos. La estrella es el calzado, pero además cuentan con accesorios y complementos de perfecto acabado como bolsos de viaje, mochilas, carteras, tirantes, boinas, pajaritas, corbatas, entre muchas más referencias. Todo tiene la huella ancestral de las manos artesanas, adaptada a los retos de la moda del siglo XXI con la elegancia que exporta el sur de España.

