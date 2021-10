Las Islas Canarias son el lugar ideal para rentabilizar los paneles solares Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de octubre de 2021, 17:50 h (CET)

En las Islas Canarias se producen unas 4.800 horas de luz al año. Esto hace que sea el lugar con más horas de luz de Europa y que tenga el clima ideal para la instalación de placas fotovoltaicas, ya que rentabilizan el consumo residencial.

Gran Canaria tiene muchas horas de luz al año y el potencial de su producción fotovoltaica es superior a la de otras zonas en Europa. Si ya se sabe esto, ¿por qué no se avanza hacia una energía más rentable, limpia y sostenible?

El coste de una instalación es importante a la hora de decidir entre placas solares para el autoconsumo u optar por una instalación fotovoltaica aislada. Mientras las primeras solo usan la red de consumo cuando la casa se queda sin suministros, la segunda lo impide, ya que no se depende de ninguna red externa.

Decantarse por el autoconsumo o una instalación aislada es un elemento principal para determinar la rentabilidad del sistema fotovoltaico y la duración antes de amortizar la inversión.

¿Qué coste tiene instalar paneles solares en Gran Canaria? Estudio Termosolar realiza la instalación eléctrica de las placas solares tanto para el hogar como para un negocio. Se asegura de ofrecer una instalación rentable en el menor tiempo posible para amortizar la instalación en menos años.

Además, facilitan la gestión de trámites para la legalización de la instalación de los paneles y la gestión de subvenciones, ayudas y deducciones.

Para poder analizar el precio de las placas solares se tienen en cuenta los materiales, pero también otros costos de la instalación: módulos fotovoltaicos, el inversor, la estructura, la mano de obra, las tasas de registro y legalización, cables y conectores.

El precio de instalar placas solares depende principalmente del tamaño de la instalación y los materiales empleados.

El estudio previo de Estudio Termosolar permitirá saber todos los detalles de la instalación personalizada antes de tomar la decisión.

Como cada instalación es diferente, en Estudio Termosolar dimensionan correctamente el sistema para generar el máximo ahorro en el hogar o negocio. El cliente podrá saber el precio final y cómo financiarlo, que puede hacerse hasta en 10 años, incluso después de que esté rentabilizada.

Las ventajas de instalar placas solares con Estudio Termosolar La compañía cuenta con un equipo propio de instaladores e ingenieros de Canarias con más de 10 años de experiencia que instalan sin delegar el trabajo a terceros. Además, realizan un estudio personalizado para cada caso, en función de la situación de la vivienda y los hábitos de consumo de los individuos.

Por otro lado, se trata de una empresa con 100% capital canario que trabaja con componentes de fabricación española. Su experiencia permite aprovechar al máximo todas las ayudas y deducciones al instalar. También se ocupan del mantenimiento y de aprovechar al máximo la garantía de cada componente de la instalación. Finalmente, no alquilan los equipos, sino que las placas son propiedad del cliente.

¿Qué tipos de placas solares instalar en Gran Canaria? En Estudio Termosolar realizan un estudio de ahorro para cada caso y sin compromiso alguno. De esta forma, siempre se podrá tomar la decisión con la información adaptada a las circunstancias personales.

Para los hogares o pequeños negocios, las tecnologías más rentables son la fotovoltaica, termosolar o aerotermia. La energía fotovoltaica provee de electricidad para toda la vivienda o negocio, permitiendo almacenar o verter a la red la energía sobrante. La aerotermia, en cambio, permite calentar el agua a través de la compresión del aire, usando una energía limpia para reducir el gasto energético. Por último, la energía termosolar permite a los hogares reducir a cero el coste de calentar el agua. Elegir una de las tres depende de las necesidades individuales de cada caso.

Bonificación del IBI para paneles solares en Gran Canaria La bonificación del IBI que ofrecen los ayuntamientos para la instalación de energías renovables en Gran Canaria son: Mogán un 15%, Agüimes e Ingenio un 20%, Arucas y Santa Brígida un 25% y Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana un 50%.

Bonificación del ICIO para placas solares en Gran Canaria En el caso de las bonificaciones del ICIO para los paneles solares en Gran Canaria, los municipios que ofrecen estas ayudas son: Arucas un 50%, Teide y Las Palmas de Gran Canaria un 75%, San Bartolomé un 80% y Gáldar un máximo del 95%

Las condiciones de aplicabilidad Para poder beneficiarse de estas bonificaciones de los impuestos es necesario cumplir ciertos requisitos. La mayoría de ellos son comunes a todos los ayuntamientos, aunque en ocasiones puede haber variaciones. Podrán bonificarse en el IBI los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo. Es indispensable que estos se hayan instalado voluntariamente y no con carácter obligatorio según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación aprobada por Real decreto 314/2006, de 17 de marzo. Además, estará condicionada al cumplimiento de unos requisitos. Las instalaciones para producir calor deben incluir colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la administración competente, deben constituir la fuente principal de suministro de energía de la vivienda y las edificaciones deben presentar un uso catastral residencial en más de un 50% de su superficie.

El retorno de la inversión de paneles solares en Gran Canaria Como los precios son reducidos y se puede contar con bonificaciones del IBI y del ICIO además de deducciones en el IRPF y subvenciones en Gran Canaria, el periodo de recuperación de la inversión es bastante corto. Por ejemplo, una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, con un presupuesto de 5900€, una potencia de 3.35 kWp y una superficie para la instalación de hasta 50 metros cuadrados, podría amortizar la instalación (sin tener en cuenta bonificaciones) en aproximadamente 9 años.

Esto equivale a plantar casi 900 árboles y a ahorrar hasta 15.000€ después de 25 años, cubriendo el 104% de las necesidades eléctricas y evitando expulsar 600kg de CO2 a la atmósfera.

Si a esto se le añade la bonificación de un 50% sobre el IBI con la que cuenta este municipio y la bonificación de un 75% sobre el ICIO, además de la subvención de la isla, la recuperación económica se podría realizar en aproximadamente 4 a 5 años. De ahí en adelante, se generan beneficios netos.

Trámites y permisos Una vez se acepta el presupuesto definitivo, se solicitan los documentos necesarios para legalizar la instalación de paneles solares. Algunos trámites varían dependiendo del tipo de tecnología que se instale, pero desde Estudio Termosolar facilitan una gestión integral de los trámites, que incluye esquema del diseño de la instalación, permisos de acceso y conexión, autorizaciones ambientales y de utilidad pública, licencia de obras, instalación, inspección inicial y periódicas y contrato de acceso, entre muchos otros. Además, se puede solicitar bonificaciones y las ayudas que estén disponibles para el autoconsumo en el municipio. El proceso suele durar entre 1 y 2 meses.

La orientación y la inclinación de los paneles solares en Gran Canaria Para optimizar el alto rendimiento del sistema de autoconsumo, es necesario tener en cuenta la orientación e inclinación de los módulos solares, que dependerá de la zona geográfica.

Sin embargo, muchas veces lo más práctico, seguro y económico es colocar los paneles con la misma orientación e inclinación que el tejado. Esto hace que se renuncie a un 1-2% de producción, pero se gana en otros campos. Otro método es dejar los captadores a una inclinación fija. Esto evita tener que ajustar los paneles dos veces al año. Se recomienda que los paneles estén a una inclinación de 30º.

En cambio, hay que considerar que si no se abastece suficiente energía en invierno, se pueden utilizar placas solares con una inclinación entre los 40º y 45º. Como en verano se cuenta con muchas horas de luz, no supondría un problema de abastecimiento durante estas fechas. En todos los casos el equipo de Estudio Termosolar analiza esto para llegar a la solución más eficiente.

Una instalación de energía renovable de la que uno se quiera servir al menos durante 30 o más años no es algo que haya que hacer a la ligera, ya que se obtienen mejores resultados cuando se es asesorado por profesionales.

