Elevar el descanso y la almohada con Actineck®

lunes, 11 de octubre de 2021, 18:30 h (CET)

Después de dormir, muchas personas padecen de contractura cervical y dolor cuello, debido a la mala postura adoptada durante la noche o bien por el uso de una almohada inadecuada. Para evitar esto, es imprescindible emplear suplementos para almohadas que mejoren la postura corporal en las horas de sueño.

Por esta razón, Active Wellness Solutions S.L. ha creado el suplemento ergonómico Actineck®, el cual equilibra la posición al dormir, alivia tensiones e impide el dolor de cuello.

Actineck®: ¿Cómo se usa y para qué sirve? Active Wellness Solutions S.L. es una empresa que comercializa productos y servicios que proporcionan bienestar a las personas y les permiten mantener una vida activa y saludable. Para lograr esto, tiene a la venta diversos artículos, como el suplemento ergonómico para almohada de Actineck®. Este suplemento está formado por un núcleo visco-elástico o semirrígido de alta calidad con un grosor de 3 centímetros. Esta espuma permite que el cuerpo adopte una posición natural al dormir, facilitando la relajación muscular y disminuyendo las tensiones durante el día. Además, la finalidad de este invento es elevar la postura al dormir, de tal forma que la cabeza, el cuello y la columna adopten una buena posición. Este accesorio se coloca debajo de cualquier almohada para obtener un descanso óptimo y evitar dolores musculares y cervicales.

La almohada perfecta no existe A la hora de escoger la firmeza y altura (alta, media o baja) de una almohada, no existe la que sirva para todo el mundo. Cada persona tiene una constitución y un peso corporal diferente y sus propios hábitos y posturas influyen en la sensación de confort y en su calidad de descanso. Por eso, elegir la almohada correcta puede convertirse en una pesadilla por la gran variedad de diseños y rellenos que existen: plumas, plumón, cereales, viscoelástica, poliéster, látex, etc.

Los expertos simplifican la tarea y aclaran que es más importante la altura de la almohada que si es blanda o dura.

Por eso, Actineck® está concebido como un suplemento elevador para colocar debajo de la almohada habitual, subsanando este déficit de altura. Sobre todo, cuando la almohada debe cambiarse antes de tiempo debido a un mal mantenimiento, un aplastamiento de su composición interior o a una elección errónea de esta.

Uno de los productos más destacados de Active Wellness Solutions S.L. es la patente que poseen de Actineck®. Este suplemento ergonómico permite dormir con la cabeza elevada, ya que funciona como un corrector de postura que facilita la respiración y mejora el riego sanguíneo. Asimismo, favorece la oxigenación de los tejidos y órganos del cuerpo, proporcionando bienestar y evitando problemas de salud.

Colocar Actineck® debajo de la almohada ofrece un mayor soporte a la superficie de descanso y la dota de diferentes puntos de apoyo, equilibrando la postura, relajando los músculos y desapareciendo la contractura cervical y el dolor de cuello. Active Wellness Solutions S.L. ofrece una amplia gama de medidas y colores del producto que garantiza un descanso completo y confortante.

