Cosmetics Tenerife, la tienda online de cosmética natural y orgánica de las Islas Canarias

lunes, 11 de octubre de 2021, 15:43 h (CET)

Cuando se trata de cuidar la piel, lo mejor es utilizar productos naturales que no causen efectos secundarios y que garanticen a su vez excelentes resultados.

Esta es la premisa bajo la cual trabaja Cosmetics Tenerife, una tienda online de venta de cosmética natural formulada a base de componentes orgánicos, libres de parabenos, siliconas y químicos que puedan irritar la piel. Además de esto, sus productos están elaborados bajo los más altos estándares de calidad, sin recurrir a ninguna forma de crueldad animal. Esta y otras características la convierten en una de las mejores opciones de cosmética en Tenerife, Islas Canarias.

Cosmética orgánica y natural para el cuidado de la piel Michelle Cucu es licenciada en química desde 2008 y es una apasionada del mundo de los laboratorios, lo que le ha llevado a crear Cosmetics Tenerife, su propia tienda online de cosmética natural. El principal distintivo de sus productos de cosmética es su composición a base de ingredientes naturales y orgánicos, la cual puede verificarse en la formulación de los mismos,donde se saca partido a las propiedades de estos ingredientes, principalmente plantas y mezclas de vitaminas y minerales. Sus cosméticos son capaces de nutrir la piel y mejorar la salud a través de los principios activos de sus formulaciones, las cuales están libres de cualquier tipo de químico que pueda causar una reacción negativa en las personas. Esta es la razón por la cual en su amplio catálogo se pueden encontrar productos adecuados para todo tipo de piel, ya sea seca, grasa, mixta, sensible, madura o deshidratada, con resultados probados en los objetivos de limpieza, nutrición, hidratación, suavidad o regeneración de la misma.

¿Qué productos cosméticos naturales se pueden comprar en Cosmetics Tenerife? En la sección de productos de cosmética natural de esta tienda online se puede encontrar una amplia variedad de productos de cosmética orgánica con una excelente relación calidad-precio. Se pueden encontrar cosméticos disponibles para cualquier situación o necesidad de cuidado corporal, productos de día y noche, para protección y limpieza contra agentes contaminantes y rayos UV, entre otras muchas funciones. Entre ellos, destacan, por ejemplo, distintos tipos de agua micelar, calmantes, hidratantes, limpiadoras, para rostro y ojos, cremas faciales para distintos tipos de piel, sueros faciales con distintos activos como, por ejemplo, ácido hialurónico, colágeno, vitamina C, etc.

También leches limpiadoras, bálsamos limpiadores y desmaquillantes, desmaquilladores, limpiadores faciales, exfoliantes faciales, geles limpiadores, cremas corporales, aceites y muchos más. En esta sección, hay un buscador y varios filtros de búsqueda que facilitan a los usuarios el encontrar exactamente lo que necesitan.

Comprar cosmética natural en Cosmetics Tenerife también proporciona otras ventajas. Por ejemplo, ofrecen asesoramiento online personalizado, hacen entregas a toda la isla de Tenerife en un tiempo de 3 a 12 horas y en 24/48 horas para el resto de las Islas Canarias (Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro). También dentro de su excelente servicio al cliente cuentan con un chat en vivo los 7 días de la semana para atender consultas y aclarar dudas. Cuidar la piel nunca fue más seguro, efectivo y saludable, como con los productos orgánicos de cosmética de Cosmetics Tenerife.

