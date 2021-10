Cómo prevenir la piratería y la violación de los derechos humanos en la fotografía Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de octubre de 2021, 15:40 h (CET)

La fotografía es una parte de la publicidad y de las artes visuales que se encarga de plasmar sucesos, pensamientos y sentimientos en una sola imagen para contar una historia. No obstante, en esta sociedad globalizada, es común que dichas piezas sean víctimas de piratería o violación de los derechos fundamentales.

Con el objetivo de prevenir estas actividades ilícitas, el profesional Gabito Rohh explica cómo ha buscado apoyo en el sector y así se ha sumado a la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) como miembro PRO: la asociación española de fotógrafos que lucha por la profesionalización del sector. Con esta importante decisión, Rohh hace un llamado a sus compañeros de profesión para que se unan a esta cruzada por proteger la propiedad intelectual en la fotografía y responde a una serie de preguntas sobre el tema.

¿Por qué unirse a este movimiento? Nunca es tarde para sumarse a una causa. Aunque llevo más de 12 años en este sector, especializado en la fotografía infantil, hoy en día, es muy fácil hacerse fotógrafo y esto nos ha llevado a la desprofesionalización del oficio. También son comunes las descargas ilegales de cualquier foto o recurso gráfico y esto es algo que afecta al trabajo de los profesionales que se dedican a la fotografía. Además, no hay control sobre personas que realmente no están preparadas y ofrecen sus productos a precios muy bajos, desmejorando el valor del trabajo de otros profesionales. Por esta razón, los fotógrafos necesitamos una manera segura y efectiva de proteger el sector y mantenernos unidos.

¿Cuáles son los motivos para decantarse por AFPE? AFPE está centrada en representar, defender y promover los intereses y los derechos profesionales de sus asociados. También promociona el alcance de sus fotógrafos y ofrece servicio técnico. En general, se trata de tener un equipo que brinde tranquilidad y seguridad y esta asociación es una de las más versátiles. Son muy activos a la hora de prestar ayuda y saben de todo, contar con personas con experiencia es algo indispensable para cualquier profesional.

¿Es complicado asociarse a AFPE? Se trata de una asociación amigable e inclusiva, por lo que tiene un tipo de membresía para cada fotógrafo. Existe, por ejemplo, el plan dirigido a estudiantes y docentes de fotografía. Además, están las membresías de Asociado y Asociado PRO, para las que se necesitan ciertas verificaciones, tanto en la parte económica como en la parte social. No obstante, es importante tener en cuenta que la membresía PRO requiere ciertos certificados y documentación complementaria.

¿Cuáles son los objetivos de AFPE? Para experimentar un cambio realmente significativo, resulta primordial apoyar y promover la creación de espacios verdaderamente dedicados al acompañamiento, mentoría y asesoramiento de los fotógrafos, para así garantizar seguridad y bienestar laboral en cualquier momento. En definitiva, la labor de asociaciones como AFPE juega un papel relevante en la batalla por consumar y concientizar a la sociedad acerca de los deberes, derechos y atribuciones en el mundo de la fotografía. Al sumarse a esta lucha, estamos dando un paso hacia un futuro donde los fotógrafos podamos proteger nuestro sector y a los que participamos en él.

