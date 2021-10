¿Qué es el yoga nidra y cómo contribuye a la salud? Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de octubre de 2021, 08:42 h (CET)

La presencia de ciertos trastornos psicológicos a menudo puede originar algunos padecimientos que impiden al ser humano alcanzar un estado de bienestar óptimo, tal y como han demostrado varios estudios. Esto se debe principalmente a que el estrés, la ansiedad e incluso la depresión generan bloqueos energéticos en las personas, los cuales se reflejan en su salud emocional, física y mental.

Herramientas como el yoga nidra suponen una manera muy efectiva de alcanzar un estado profundo de descanso y relajación a través de la meditación, calmando el sistema nervioso y fortaleciendo la salud. Con los recursos adecuados, realizar yoga nidra sin duda incrementará la calidad de vida de cualquier persona de manera completamente natural.

¿Qué es el yoga nidra? Desde hace muchos años, se ha considerado que la práctica de disciplinas como el yoga o la meditación, por separado, han ayudado a muchas personas a llevar un estilo de vida mucho más activo y feliz. No obstante, también es cierto que ambas disciplinas, por separado, a menudo no suponen un cambio relevante en la vida de muchas personas.

El yoga nidra, a diferencia del tradicional, está especialmente diseñado para combinar ambas corrientes y elevarlas a su máxima potencia. Esta variación es mucho más pasiva, y en pocas palabras, permite alcanzar un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, en el que las dimensiones consciente e inconsciente se comunican y salen a la luz las causas de los miedos y temores.

En pocas palabras, el yoga nidra funciona como un proceso de autoconocimiento, a través del cual es posible entender por completo la energía del cuerpo humano y sanar aquellas emociones o traumas anteriormente reprimidos, iniciando el camino hacia un estado constante de sanación y tranquilidad.

Los beneficios para la salud Estudios y ensayos clínicos han confirmado el efecto potenciador de la dopamina natural que ejerce el yoga nidra sobre el cuerpo. Escáneres cerebrales han revelado que, tras una sesión de esta práctica, se puede incrementar hasta un 65% la liberación de dopamina en el cuerpo, lo que regula el estado sináptico y mejora el bienestar físico-emocional en general.

El yoga nidra también ha demostrado ser un poderoso aliado para aliviar el malestar posmenstrual, paliar los efectos del síndrome de estrés postraumático, mejorar el dolor de espalda y disminuir los problemas relacionados con el sueño como el insomnio. Asimismo, es capaz de ayudar a pacientes con diabetes tipo 2 o tinnitus.

Lo único necesario para iniciarse en la práctica de esta poderosa herramienta natural es contar con la disciplina necesaria y confiar en el proceso, ya que cuando se realiza con total disposición y tranquilidad es muy seguro que, en poco tiempo, la persona comience a experimentar un importante cambio en su estilo de vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.