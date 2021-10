El jamón de bellota 100% ibérico de Mundo Ibéricos a Domicilio, una fuente de beneficios para la salud Emprendedores de Hoy

Por sí solo, el jamón ibérico representa una de las principales joyas de la gastronomía española. No obstante, el jamón de bellota 100% ibérico es un verdadero tesoro dentro de cualquier dieta saludable. No solo por su sabor, sino también por su excelente calidad.

Estos aspectos hacen que el jamón de bellota 100% ibérico sea una verdadera bandera dentro de los platos españoles, pero también fuera de las fronteras. Se ha comprobado científicamente que sus beneficios para la salud son numerosos.

Así se demuestra con la familia de Mundo Ibéricos a Domicilio, una empresa familiar que ha dedicado gran parte de su vida a la distribución y comercialización de productos ibéricos de la más alta calidad, caracterizados por ir directo del productor al consumidor.

¿Cuáles son los beneficios del jamón de bellota 100% ibérico para la salud? También conocido como jamón de pata negra, el jamón de bellota posee importantes propiedades para la salud. Por ello, incluirlo en una dieta mediterránea saludable resulta muy acertado.

Es oportuno mencionar que el jamón de bellota contiene más del 55% de ácido oleico. Científicamente se ha comprobado que estas son grasas saludables, debido a que tienen un impacto positivo en el colesterol en sangre, incrementando el colesterol bueno (HDL) y disminuyendo el malo (LDL).

Asimismo, el consumo del jamón de bellota es beneficioso para la salud cardiovascular, ya que disminuye progresivamente la presión arterial, manteniendo saludables los tejidos internos del corazón, al tiempo que favorece la circulación sanguínea. El jamón de bellota tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias por ser multivitamínico e incluir vitaminas B1, B6 y B12, además de ácido fólico y vitamina E.

Adquirir el jamón de bellota 100% ibérico Si bien el jamón de bellota es altamente provechoso para la salud y el bienestar físico, lo más recomendable es que sea 100% ibérico. En este contexto, comprar este producto en una tienda especializada en productos ibéricos, garantiza la calidad y los beneficios que aporta.

De allí, Mundo Ibérico a Domicilio, se caracteriza por la frescura en cada uno de sus productos incluyendo el jamón de bellota 100% ibérico, el cual es de la más alta calidad, ya que es distribuido directamente a los consumidores a un precio competitivo dentro del mercado.

De esta forma, los consumidores tienen la oportunidad de adquirir un excelente producto de gran sabor y con una frescura inigualable. Todo ello, mientras aprovechan los beneficios que ofrece el jamón de bellota 100% ibérico.

