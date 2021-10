Atos anuncia los primeros servicios de ciberseguridad de respuesta y detección neutrales en carbono del mundo Comunicae

lunes, 11 de octubre de 2021, 17:34 h (CET) Como parte de su evento "Cyber Day", Atos anunció hoy que su servicio Managed Detection and Response (MDR), una oferta de ciberseguridad en la nube, ahora es 100% neutra en carbono. Este es un hito importante en el viaje hacia el Cero Neto de las actividades de seguridad digital de Atos El servicio MDR basado en la nube de Atos ya se beneficia del ecodiseño y la ecoarquitectura con bajas emisiones de carbono. Hoy, Atos va aún más lejos en su compromiso al garantizar que el servicio sea 100% neutro en carbono durante todo el ciclo de vida de la huella de carbono: cadena de suministro, transporte, operaciones, fin de vida útil.

Al descarbonizar una de sus principales ofertas de ciberseguridad que brindan a las empresas protección de próxima generación contra amenazas, Atos se posiciona una vez más como líder de la industria en asuntos ambientales. En línea con su ambición estratégica de acelerar la lucha contra el cambio climático, el Grupo se esfuerza por reducir la huella de carbono de todas sus soluciones, y la ciberseguridad no es una excepción.

Más específicamente, este compromiso representa un primer paso hacia la ambición de ofrecer una cartera completa de soluciones de ciberseguridad 100% neutrales en carbono. En los meses y años venideros, Atos continuará reduciendo la huella energética de sus servicios y productos de ciberseguridad y ofreciendo cada vez más soluciones “verdes” para combatir las ciberamenazas y proteger el medioambiente.

“Tanto el cambio climático como la ciberseguridad son desafíos importantes a los que nos enfrentamos hoy. Atos se compromete a hacer del mundo digital un lugar más seguro, y para nosotros eso también significa preservar nuestro planeta. Mientras luchamos contra las amenazas cibernéticas, es fundamental vigilar el impacto de nuestros esfuerzos en nuestros recursos naturales. Es por ello por lo que, en línea con la creciente ambición de descarbonización de Atos, hemos compensado, desde el mes pasado, las emisiones generadas por nuestro servicio MDR. Nuestros equipos de seguridad digital también han comenzado a optimizar el diseño ecológico de nuestros productos de ciberseguridad para reducir su huella de emisiones. Le seguirán varios otros servicios de nuestra cartera dedicada a la ciberseguridad. Este es un primer paso y estamos orgullosos de ello.” Dijo Zeina Zakhour, CTO de seguridad digital de Atos.

El servicio de respuesta y detección administrada de Atos ofrece funciones de detección de amenazas multisectoriales, contención automática y respuesta para detectar comportamientos de ataques sigilosos y complejos y detener las amenazas en tiempo real. La solución reúne el poder de la inteligencia artificial, el análisis de big data y el Edge computing. Los 15 centros de operaciones de seguridad (SOC) de próxima generación de Atos, ubicados estratégicamente en todo el mundo, ofrecen un servicio MDR a medida para proteger a los clientes de las ciberamenazas en la nube pública, la nube híbrida, entornos de múltiples nubes, en la nube y en las instalaciones.

Este enfoque está respaldado por una red mundial de 6.000 expertos en seguridad con una profunda experiencia en el sector vertical para ofrecer un viaje único de ciberseguridad de extremo a extremo a clientes nacionales y globales en todos los sectores.

