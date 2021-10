Las ventajas del blockchain de Ethereum, la tecnología utilizada en Blockchain School of Management Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de octubre de 2021, 16:54 h (CET)

Las carreras profesionales se verán influenciadas por las nuevas tecnologías. Cada día surgen más centros de educación alternativa para preparar a los estudiantes en materia de herramientas digitales como la blockchain. Sin embargo, Blockchain School for Management (BSM) sigue siendo una de las mejores en formación 100% online.

El centro ofrece cursos para empresarios, desarrolladores, financieros y muchos más profesionales. Los postgrados y másteres entregados demuestran la calidad de la escuela, mientras que la blockchain de Ethereum se ha incluido al programa de la escuela para brindar el estudio más completo.

Relación entre BSM y la blockchain de Ethereum Después de terminar los cursos con éxito, los estudiantes reciben un título. Dicho diploma sirve para que BSM avale las competencias adquiridas durante el proceso educativo. Todas las licencias están registradas en la blockchain de Ethereum para garantizar una mayor autenticidad.

Ethereum es una plataforma de código abierto. A través de ella, las personas pueden crear aplicaciones como programas de seguridad y métodos de pago pertenecientes al campo de las criptomonedas.

Los alumnos tienen más probabilidades de construir una reputación prestigiosa gracias a las herramientas digitales. Al compartir el enlace o el QR de la titulación, otros usuarios podrán ver su autenticidad. De tal manera, el graduado tendrá un currículum o una descripción en redes sociales con los elementos llamativos.

Ventajas del curso de perfil técnico En este curso de blockchain se aprende en profundidad como desarrollar aplicaciones descentralizadas en las principales plataformas públicas (Ethereum) y con la principal tecnología para blockchain permisionada (Hyperledger). Muchos clientes del mercado internacional gozan de todos los beneficios del programa. Ethereum está en constante actualización, incluyendo nuevas mejoras en el año actual. La potenciación de la eficacia ha logrado reducir los costes que los usuarios deben pagar por cada transacción.

Gracias a la gran trayectoria de los docentes, los estudiantes se convierten en desarrolladores expertos en programación y sistemas blockchain. Aprenden a programar los smart contracts y DApps más complejos sobre Ethereum, lo que los preparará para el mundo laboral. El perfil técnico de BSM tiene una reputación realmente buena.

