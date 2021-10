Saigo lidera el suministro de material para el montaje y mantenimiento de cercados metálicos profesionales Comunicae

lunes, 11 de octubre de 2021, 17:14 h (CET) La empresa especialista en vallas y cercados facilita el acceso de sus productos al minorista gracias a su tienda online y a su formato de venta tipo Cash and Carry Cierres metálicos Saigo consolida su liderazgo en el País Vasco en el suministro, montaje y mantenimiento de cercados metálicos profesionales. Constituida en 1984, posee una experiencia de casi 40 años en el sector del cierre metálico y de los accesorios complementarios, sin olvidar la ilusión por la que empezaron como empresa familiar.

En Saigo ofrecen soluciones de cercados de una forma personalizada, ya que cada cliente, ya sean empresas o particulares, tiene sus propias necesidades. Además, presentan los resultados más innovadores y, gracias a que trabajan solo con primeras marcas, consiguen las condiciones más competitivas para sus clientes. En cada proyecto ponen a disposición del cliente a sus técnicos con contrastada experiencia y se desplazan hasta el lugar de trabajo si así se requiere.

Cabe destacar su amplia experiencia y especialización en cerramientos metálicos y en el seto artificial siendo pioneros en la venta e instalación de este producto. Disponen de todo tipo de cercados metálicos: mallas, verjas, paneles y puertas para cualquier tipo de instalación; particular, industrial y deportiva, entre otras. El seto artificial también está fabricado por un entramado metálico con hilo galvanizado y plastificado, lo que le otorga una gran resistencia contra los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Resulta importante mencionar que sus vallados metálicos son ecológicos, pensados para todo tipo de ambientes y usos.

En palabras de los responsables de la empresa: “A lo largo de estos casi 40 años de actividad hemos adquirido una experiencia y una red de clientes tan sólida que, en estos tiempos de pandemia nos permite estar en una posición ventajosa para poder seguir dando un trato personalizado a nuestros clientes".

Los productos de Saigo pueden ser adquiridos tanto por clientes particulares como por empresas o especialistas. En su tienda online están disponibles los cercados y los productos metálicos, lo que facilita su adquisición por parte de los clientes particulares. También poseen un apartado denominado “Mi cuenta” que permite identificar a sus colaboradores profesionales, lo que brinda la posibilidad de ofrecer condiciones personalizadas a cada uno de ellos.

El cliente minorista posee la opción de adquirir los productos de Saigo directamente sin tener que dirigirse exclusivamente a profesionales gracias a la fórmula del Cash and Carry, autoservicio mayorista, que opera en régimen de libre servicio. El cliente se desplaza al local, elige el producto que quiere, lo paga y lo transporta a su domicilio.

