El psicólogo Luis Miguel Real ayuda a sus pacientes con terapias sobre cómo dejar la marihuana

lunes, 11 de octubre de 2021, 08:20 h (CET)

Muchos ciudadanos piensan que consumir marihuana no genera ningún tipo adicción. De todos modos, la realidad dice totalmente lo contrario. Consumir cannabis acarrea trastornos de dependencia que convierten al consumidor en adicto. El consumo ocasional de esta sustancia puede conllevar ciertos efectos negativos, de la misma forma que lo hacen otras drogas conocidas.

Cómo dejar la marihuana no es sencillo, no existe una solución exacta para aplicar y resolver el problema, más bien se trata de un conjunto de acciones. Para lograr superar esta dificultad, es recomendable contar con la ayuda de un psicólogo especialista en adicciones, como lo es Luis Miguel Real. Gracias a sus terapias, los pacientes adictos encuentran alternativas para dejar la dependencia que conlleva el consumo de la marihuana.

Las consecuencias negativas del consumo de la marihuana Aunque muchas personas lo crean imposible, la dependencia de la marihuana puede acabar con la salud mental y física de una persona, comenzando a debilitar progresivamente las partes cognitivas del cerebro, siendo la memoria, el aprendizaje, la atención y las emociones las más afectadas.

El humo de la marihuana suele tener efectos dañinos para la salud pulmonar, ya que la nube de vapor que se crea viene cargada de sustancias irritantes, toxinas y carcinógenos que aumentan el riesgo de que la persona puedan padecer de tos o bronquitis, entre otras enfermedades pulmonares. Por último, el corazón también corre un grave riesgo, puesto que las personas consumidoras de marihuana tienen más posibilidades de sufrir accidentes cardiovasculares.

Cómo dejar de consumir marihuana Dejar de consumir marihuana se puede convertir en un verdadero reto para una persona adicta, pero no es un camino que sea imposible de recorrer. Algunos estudios médicos demuestran que la adicción a la marihuana puede parar cuando existe un verdadero interés por el consumidor en dejar la sustancia. De esta manera, la persona se podrá comprometer a seguir los objetivos planteados para lograrlo.

El psicólogo experto en adicciones Luis Miguel Real ha diseñado un programa de intervención para tratar el vicio que provoca la marihuana en las personas. En su masterclass, con una duración de 2 horas, el individuo podrá reconocer las desventajas y las consecuencias negativas que trae el consumo de esta sustancia a su vida y las principales razones que lo impulsarán a dejar su dependencia. En su página web, Luis Miguel Real muestra toda la información referida a su programa de terapia para el tratado de la adicción de la marihuana.

