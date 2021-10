Las diferencias entre los alimentos procesados y ultraprocesados, por PmteamWomanFit Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de octubre de 2021, 13:56 h (CET)

Para una persona que esté iniciando el cambio de hábitos, el primer paso es conocer lo que come, por ejemplo, saber la diferencia entre alimentos procesados y ultraprocesados. En este sentido, internet puede ser una fuente de información, pero también de mitos y falacias. Lo recomendable es acudir a expertos en asesoría nutricional, ya que la alimentación es uno de los factores más importantes en el desarrollo de una vida plena.

PmteamWomanFit se dedica al asesoramiento personalizado, deportivo y nutricional femenino. Actualmente la atención del centro se divide en formato online o presencial. Su propósito como compañía es generar un cambio positivo en la persona, tanto en el bienestar físico como en la armonización del cuerpo. Además de brindar información acertada y verificada al público.

La diferencia entre los alimentos procesados y ultraprocesados Algo fundamental es discernir entre los alimentos e identificar los procesados y ultraprocesados para mantener una dieta sana.

Por una parte, los alimentos procesados son aquellos que han pasado por un proceso que altera alguna de las características que tenía el alimento naturalmente, ya sea para agregarle elementos nutritivos, aditivos, conservantes o para hacerlo más fáciles de digerir. Entre estos productos, se ubican las verduras o leguminosas enlatadas, frutas en almíbar, pescado conservado en aceite, tocino, pescado ahumado, queso con sal añadida, entre muchos otros. Algunos alimentos procesados suelen ser saludables y no representan un peligro mayor para la vida si se mantiene un consumo moderado.

Al contrario, los alimentos ultraprocesados contienen poco o ningún alimento natural y son elaborados con alimentos industriales de muy poco valor nutricional. En este grupo, el usuario puede encontrar las sopas enlatadas, margarinas, cereales manufacturados, patatas fritas, gaseosas, jugos, galletas, caramelos, salsas, helados, chocolates, tortas, postres, pasteles, entre varios productos que se consideran comida “chatarra”.

El problema actual reside en el hecho de que más del 60% de los nutrientes consumidos mundialmente provienen de alimentos ultraprocesados, que suelen contener una gran cantidad de calorías y una baja de nutrientes de otro tipo. Esto significa un problema grave en la población que a la larga se traduce en un aumento de enfermedades y problemas de salud.

PmteamWomanFit y su asesoramiento nutricional para una mejor calidad de vida Con el sistema PM de asesoramiento nutricional ofrecido por PmteamWomanFit, cualquier persona podrá alcanzar los objetivos que se proponga, con el acompañamiento de un entrenador que realizará seguimiento constante para asegurar el progreso.

Todo esto se fortalece con la creación de un plan alimenticio adecuado a las necesidades de la persona, incluyendo dietas terapéuticas como la keto o cetogénica, la restricción de alimentos ricos en glúcidos y otros tipos de programas nutricionales.

La empresa propone avances claros en el tiempo que cada persona necesite, teniendo en cuenta los ciclos de ejercitación como descanso, fase activa y recuperación para dar mejores resultados.

El propósito que tiene PmteamWomanFit en Gran Canarias y su entrenador Peter Martín, profesional con muchos años de experiencia en el área nutricional y deportiva de la mujer, es proporcionar salud, bienestar y resultados visibles a todas las mujeres que quiera generar un cambio positivo en su vida.

