iCommunity Labs, vende 1 millón de dólares en tiempo récord, de su token ICOM Comunicae

lunes, 11 de octubre de 2021, 10:30 h (CET) iCommunity Labs, cierra su ITO, (inicial token ofering) vendiendo 1 millón de dólares en servicios blockchain tokenizados por medio de su token nativo, ICOM La tecnológica, líder en BaaS, (Blockchain as a service) se convierte de esta manera en la primera plataforma española de tecnología blockchain en vender su token nativo para descentralizar y escalar sus servicios.

El éxito de la campaña ha trascendido internacionalmente, con compradores de 54 países, levantando gran expectación en el ecosistema crypto global, y siendo la principal protagonista del stand oficial de empresas de la Comunidad de Madrid, en la reciente edición del South Summit 2021.

La pionera ITO se dividió en dos fases y ha terminado con una recaudación total de 1 millón de dólares.

El token ICOM, es un punto clave y necesario para el funcionamiento de la plataforma, y será el enlace para optimizar, potenciar y hacer más escalables los modelos de negocio de todas las compañías y usuarios del ecosistema. El objetivo con esta preventa de servicios tokenizada, será el de incentivar y acelerar la transformación de las empresas, profesionales y proyectos particulares de cualquier sector.

“El éxito ha sido rotundo. El token ICOM, facilitará e impulsará la adopción de la tecnología blockchain en todo tipo de proyectos. La utilidad del token irá creciendo en función de los nuevos casos de uso de la plataforma de iCommunity, sus partners y clientes.”

Comentó Miguel Ángel Pérez Co-founder & CEO de iCommunity Labs.

La siguiente etapa de venta pública abrirá en 2022, y ya es posible apuntarse en su web, https://icommunity.io/icom.

Acerca de iCommunity Labs

Plataforma de tecnología blockchain as a service, para que todo tipo de empresas puedan aplicar a sus proyectos tecnología blockchain de forma sencilla, rápida y económica. Entre los clientes de iCommunity, se encuentran compañías tan relevantes como Estrella Galicia, AENOR y Logalty.

https://icommunity.io

Contacto: hello@icommunity.io

