Music Business Academy y Pitch Music Marketing formarán a jóvenes de Ecuador gracias a Daniel Noboa Comunicae

lunes, 11 de octubre de 2021, 09:50 h (CET) El Presidente de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, Daniel Noboa, ha querido reunirse con Alex Montoya y Nico Castro para conocer el caso de éxito de Music Business Academy y Pitch Music Marketing que, en menos de 6 meses, han formado y creado campañas de marketing y comunicación para más de 200 artistas Alex Montoya y Nico Castro siguen fomentando el emprendimiento en materias como el management, booking, marketing o distribución digital y apoyando al sector del entretenimiento en todos sus ámbitos.

El asambleista Daniel Noboa ha visitado España para intercambiar ideas de innovación y emprendimiento con los empresarios más reconocidos del país, así como, con el Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio.

Music Busines Academy y Pitch Music Marketing acaban de colgar el cartel de completo en su nueva edición del Máster en Industria Musical y ultiman los detalles para la próxima convocatoria del 18 de octubre a la que se podrán inscribir estudiantes nacionales e internacionales.

El pasado viernes 8 de octubre de 2021 el Presidente de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa del Ecuador, Daniel Noboa, quiso conocer de primera mano los proyectos Music Business Academy y Pitch Music Marketing, liderados por Alex Montoya y Nico Castro.

El encuentro tuvo lugar en las oficinas de MBAcademy en Aticco Madrid en las que pudieron conversar sobre la importancia de crear una formación dedicada a los empresarios, en este caso del sector de entretenimiento, para fomentar la creación de empleo, la innovación y el compromiso con la comunidad.

Daniel Noboa, asambleista por la provincia de Santa Elena (Ecuador) ha visitado España para intercambiar ideas, proyectos e innovación reuniéndose con los principales empresarios del país, así como, con el Presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio.

El encuentro, moderado por el experto internacional en Liderazgo y Transforamción, Juan Carlos Cubeiro, finalizó con el acuerdo de 10 becas por parte de Music Business Academy y Pitch Music Marketing para jóvenes emprendedores de Ecuador que quieran formarse en la Industria Musical desde dentro. Las becas empezarán el 18 de octubre y podrán conocer toda la información en redes sociales.

Alex Montoya y Nico Castro acaban de volver de Ibiza de organizar junto a The Hub Ibiza y Fiesta & Bullshit el cuarto encuentro de “We are Music Industry” con ponentes nacionales e internacionales de empresas como Pacha Group, DJ Mag, Dreambeach, Amnesia… o artistas como Anna Tur, Graham Sahara o Gonçalo Miranda.

La comunidad líder del sector del entretenimiento, MBAcademy y Pitch Music Marketing, también estará presente en BIME PRO, el mayor encuentro internacional dedicado a profesionales del sector de la música, las nuevas tecnologías, los videojuegos y el marketing.

Vídeos

¿Qué es Music Business Academy? Descubre cómo funciona la industria musical.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.