La plataforma de inversión Criptalia financia 10M€ y cambia su nombre a EvenFi para su expansión en Europa

lunes, 11 de octubre de 2021, 09:03 h (CET) La plataforma de crowdlending Criptalia, que ha financiado a más de 76 empresas entre España e Italia, pasa ahora a llamarse EvenFi con el propósito de liderar la democratización de la inversión en la economía real La plataforma de préstamos participativos Criptalia es ahora EvenFi. El cambio de nombre se debe a la apuesta por ampliar las opciones de financiación mediante crowdlending para pymes y startups con una propuesta más ágil y rápida que la tradicional.

Criptalia llegó a España el pasado mes de marzo junto con el visto bueno de la CNMV y tras haber conseguido financiar 4 millones de euros en Italia, de dónde proceden sus fundadores. En apenas un año en el mercado español ha podido recaudar más de medio millón de euros para empresas como Filicor, ayudándoles a exportar su producto a Estados Unidos, La Caña Brothers, una productora audiovisual que crea contenido para Netflix, o una de las últimas rondas de financiación completadas, MyHixel, una startup revolucionaria en el mundo de la salud sexual masculina.

En el core del proyecto, está la participación en proyectos con un impacto social positivo, es decir, aquellas que pueden transformar la economía local y mejorar su entorno.

Activando la economía real

Su Manager en España, Marco Nigris, habla del cambio de nombre "El cambio de nombre acompaña el crecimiento que estamos teniendo como empresa, la expansión a otros países europeos como Portugal, los nuevos métodos de financiación para las empresas y la consolidación como plataforma de inversión y no sólo de crowdlending" y se reafirma en la principal diferencia de este tipo de financiación, el activar la economía local. “Los inversores de la plataforma, aparte de lograr un beneficio económico, saben que están contribuyendo a reactivar la economía local. Es un modelo mucho más consciente y comprometido con el momento actual, con las personas y con las pequeñas y medianas empresas”. Y es que si se analiza el tejido empresarial español, en España el 86% de las empresas son PYMEs de menos de 10 trabajadores.

Todas estas empresas se encuentran un muro a veces infranqueable para conseguir financiación y poder crecer mejorando un departamento de la empresa, contratando personal, adquiriendo materiales de producción o quizás para invertir en nuevos proyectos de innovación en la compañía.

Esto sucede porque los canales de financiación tradicionales no parecen estar adaptados al contexto económico en el que operan. “Entre las posibilidades que todo CEO tiene en la cabeza cuando busca financiación, las más frecuentes son la financiación bancaria o la financiación pública. Nosotros hemos venido a cambiar eso”.

En la opción de la financiación bancaria, los bancos tienen dificultades para evaluar la fiabilidad de los proyectos de pequeñas empresas, por lo que exigen muchas garantías para conceder una línea de crédito.

La financiación pública, por su lado, tampoco está alineada con las necesidades reales de las empresas, que apenas ven interesante su participación. Muestra de ello es que gran cantidad de subvenciones no se llegan a repartir nunca. Por ejemplo, en 2019 se pusieron en marcha unas ayudas Red.es para proyectos piloto de la tecnología 5G con un presupuesto de 45 millones de euros. Apenas se adjudicó el 26% del presupuesto.

En este contexto de desajuste entre la economía real y las opciones tradicionales de financiación, las grandes empresas tienen ventaja a la hora de encontrar líneas de crédito frente a las PYMEs, que son el auténtico motor de la economía española, dando empleo en el entorno y fabricando y poniendo a disposición los productos que se necesitan en el día a día. “Invertir en las PYMEs significa invertir en una activación de la economía real, especialmente en el contexto social y económico en el que vivimos en esta etapa post pandemia”.

En ese sentido, el mecanismo del crowdlending tiene muchas ventajas en cuanto al ahorro de trámites burocráticos, a la velocidad con la que se puede conseguir financiación y a la notoriedad que indirectamente recibe una empresa al financiarse con pequeños inversores, que pueden incluso llegar a ser clientes.

Democratizar las inversiones de la economía real

“En los dos últimos años como empresa hemos aprendido y crecido junto al mercado y hemos conseguido financiar ya con esta fórmula a más de 80 empresas”. Con su nuevo nombre, EvenFi, han llegado nuevos productos financieros que amplifican las posibilidades del crowdfunding, como son los préstamos dinámicos o Dynamic Loan.

Las empresas financiadas con Dynamic Loan podrán devolver el capital de forma dinámica en función de sus ingresos, sin planes de amortización preacordados ni tipos de interés anuales fijos. Este el caso de Mi Cuento, una empresa dedicada a la personalización de libros para fomentar la lectura entre los más pequeños, que tiene activa una ronda de 100.000€ para poder implementar un plan de internacionalización durante el próximo año.

Para los inversores, el préstamo dinámico es más interesante porque reciben una rentabilidad proporcional a los ingresos de las empresas: partiendo de un mínimo fijo acordado y pudiendo aumentar en función de los resultados. Para las empresas financiadas, es igualmente una opción muy interesante por su flexibilidad y capacidad de financiación sin perder el control de la empresa.

Los planes a corto plazo de la compañía pasan por conseguir aún más proyectos para financiar, ya que los inversores lo demandan. “En nuestra plataforma hay ya más de 13 mil inversores anónimos que están dispuestas a invertir en proyectos en los que creen.” Prueba de ello es que algunos de los proyectos cumplieron la expectativa de financiación en tan sólo 10 segundos. “Cualquier persona puede invertir desde 20 euros, registrándose en nuestra web y certificando su identidad a través del DNI, por ejemplo”.

