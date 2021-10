Los casos recomendados para la colocación de un balón gástrico, por Clínicas Be

La obesidad y el sobrepeso se encuentran entre las enfermedades de difícil tratamiento. La cirugía ha sido el tratamiento de elección en aquellos casos en los que métodos conservadores han fracasado.





Sin embargo, al ser un procedimiento invasivo existen riesgos y secuelas a los que no todos los pacientes pueden someterse. Por este motivo, han surgido muchos tratamientos no invasivos para estas enfermedades, siendo uno de los más efectivos la colocación del balón gástrico. Como especialistas en este procedimiento, en Clínicas Be exponen las características para ser candidatos ideales de este método.





¿A quiénes recomienda Clínicas Be el balón gástrico como tratamiento para bajar de peso?

El balón gástrico o intragástrico es uno de los tratamientos más eficaces para la obesidad y el sobrepeso debido a que no requiere intervención quirúrgica ni anestesia general. Esto lo hace ideal para quienes no pueden someterse a una cirugía y desean bajar de peso. Sin embargo, este procedimiento se debe combinar con una buena alimentación, por lo que se requiere compromiso de los pacientes. Por este motivo, dicho tratamiento no es adecuado para todas las personas. En Clínicas Be son candidatos para la colocación del balón gástrico los hombres y mujeres cuyo sobrepeso pueda provocar otras patologías, quienes no puedan o no quieran operarse y aquellos que no han podido bajar de peso por otros métodos conservadores. De igual forma, se recomienda el balón gástrico a los niños y niñas, de entre 13 a 18 años que no puedan ser intervenidos quirúrgicamente.





Expertos en la colocación del balón gástrico: Clínicas Be

El centro de salud Clínicas Be cuenta con médicos especialistas en los tratamientos más innovadores para la obesidad. Para decidir cuál es el tratamiento más adecuado para un paciente primero se realiza una evaluación integral. En esta se estudia la condición médica de la persona y los riesgos que tiene de desarrollar otras patologías graves, su compromiso para bajar de peso, madurez física y emocional, etc. La colocación del balón gástrico consiste en introducir en el estómago un globo desinflado por vía endoscópica que después será rellenado con aire o solución salina. De esta forma, el paciente tendrá sensación de saciedad y comerá menores porciones de comida, lo que hará que baje de peso en poco tiempo. No es una cirugía. Se introduce desinflado y una vez dentro del estómago, se llena con una solución salina. Este procedimiento se realiza bajo sedación y sin dolor. El balón ocupa el 50% del estómago, provocando una sensación de saciedad persistente y ayudando a seguir un programa de cambio de hábitos.





Clínicas Be es un centro de referencia en colocación de balón gástrico y en el tratamiento endoscopio de la obesidad. Los especialistas de la clínica determinan si el paciente es candidato para este tratamiento con el objetivo de obtener los resultados deseados.