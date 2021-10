Lo mejor en cabinas para desfibriladores, disponibles en Esforem Emprendedores de Hoy

La diferencia entre salvar o perder la vida de un compañero de trabajo, un familiar, un amigo o de cualquier persona que presente una parada cardiorrespiratoria se encuentra en la dotación de un espacio cardioprotegido. En el momento en el que la víctima del ataque al corazón no responde, no respira y su pulso es imperceptible, solo se cuenta con algunos segundos para que su corazón vuelva a latir con el apoyo de técnicas de reanimación cardiopulmonar. En ese instante es cuando se hace indispensable tener a mano desfibriladores externos automáticos (DEA).

En Madrid, la compañía Esforem se especializa en la venta de los mejores desfibriladores y todos sus complementos, como las cabinas que permiten disponerlos tanto en interiores como al aire libre.

¿Por qué es importante disponer de desfibriladores en puntos concurridos? Recintos sanitarios, centros comerciales, empresas, lugares de práctica deportiva, residencias geriátricas, escuelas, universidades, discotecas, parques de diversión y todo espacio altamente concurrido debe contar con puntos donde puedan ser ubicados estos equipos capaces de restablecer el ritmo cardíaco, con la debida protección ante cambios climatológicos u otras situaciones de riesgo.

Esforem, como distribuidor autorizado de la marca Philips Medical, líder en el mundo en la fabricación de desfibriladores automáticos, dispone en su página web de las mejores opciones de compra de estos dispositivos médicos, así como de vitrinas y tótems desarrollados por el equipo de expertos de I+D, con el fin de resguardarlos. Además, la Esforem es referente nacional al ofrecer la mejor formación en primeros auxilios, que comprende el uso de los desfibriladores, de manera que parte del personal de cualquier empresa o institución esté preparado ante alguna emergencia.

Variedad de modelos de vitrinas En la tienda online de Esforem, los usuarios acceden al catálogo que detalla complementos como la vitrina AED Wall Indoor, para espacios interiores, fabricada en policarbonato, con alarma al abrir la puerta y luz interna, perfecta para cualquier tipo de desfibrilador.

Para ubicar el equipo de cardioprotección en exteriores, Esforem ofrece la vitrina ARKY, que protege el DEA contra las agresiones climáticas, gracias a su estructura de poliestireno resistente al agua, al polvo, sellada con bisagras y cuñas de acero inoxidable.

Con un diseño ergonómico que salta a la vista y permite ubicar el desfibrilador con facilidad, se destaca el tótem Indoor AED, adaptable a cualquier modelo de equipo, con posibilidad de instalarle calefacción. La empresa puede proveerlo en colores blanco, rojo, verde y gris.

La vitrina metálica Basic, con puerta imantada y alarma de apertura de puerta desconectable, con la señal “desfibrilador” en serigrafía es otra de las cabinas destacadas en el stock de Esforem.

Calidad garantizada para salvar vidas Más allá de los excelentes precios, condiciones de pago y envío que ofrece Esforem desde su portal web, y de la formación que puede brindar para que en cada lugar donde se coloque un desfibrilador externo haya alguien que sepa manejarlo, la inversión en estos equipos es un acto de respeto y amor a la vida de quienes padecen afecciones cardíacas.

Esta es una razón más que suficiente para adquirir un desfibrilador equipado mediante la asesoría del mejor equipo de profesionales que ha reunido Esforem, dispuesto a atender solicitudes en toda España.

