El Coosur Betis tampoco pudo ante el invicto Barça (61-78) Victor Diaz

@VictorVictoris3

domingo, 10 de octubre de 2021, 19:22 h (CET) Parecía un imposible para el Coosur Betis dar buena cuenta del Barça, y así ha sido. El equipo de Jasikevicius ha logrado esta tarde su sexta victoria seguida en la ACB –ellos llevan un partido más-, aunque la actitud y el batallador espíritu de los verdiblancos le han hecho al menos mejorar su deplorable imagen de otros días.

Durante el primer tiempo la calidad no estuvo excesivamente presente, pero sí que hubo una relativa igualdad, aunque siempre con el dominio de un Barça sin Mirotic, y un tanto al tran tran ante las apreturas del calendario, sobre un Betis batallador, como decíamos.

Sergi Martínez y Hayes-Davies, con sendos triples colocaron un 0-8 de entrada, que poco a poco se fue encargando de neutralizar el equipo verdiblanco con Todorovic y Carrington (9-10, min 5).

La entrada en escena de Laprovittola y Joukubaitis dio algo de más producción ofensiva a un errático equipo azulgrana, aunque un 2+1 de Evans y dos tiros libres postreros de Bertans mantuvieron un cierto equilibrio en el electrónico (15-19, min 10).

Laprovittola y Kuric hicieron al Barça amenazar con la escapada (21-31, min 16), pero el pundonor de Burjanadze y un palmeo de Pozas hicieron que el Betis no se despegara (29-33). Un tiro libre de Higgins y un triple postrero a pocos segundos del descanso de Calathes dejó la diferencia en +8 para el campeón de liga (29-37).

En la reanudación, durante el tercer cuarto la diferencia fue oscilando entre esos ocho puntos y los cuatro, que fue lo máximo a lo que llegó el Coosur Betis. El acierto en los tiros libres de Todorovic y un triple de Brown les mantenía ahí, pero una técnica a Joan Plaza, inaugurando unos minutos de concierto de silbato arbitral, pareció que precipitaba el final de los béticos.

No fue así. El carácter de Burjanadze y la actitud defensiva contrarrestaban el buen hacer en aquellos momentos de Kuric. Pero los de Plaza tenían en ataque una marra importante: Shannon Evans.

El base, que hasta ahora no está demostrando el caché con el que ha venido, había errado ya varias entradas fáciles a canasta y así continuó, con el añadido de fallar también dos de cuatro tiros libres en este período. Ello, y errores de concentración como el que propició la canasta sobre la bocina de Smits (50-57, min 30) impedían que los béticos llegaran a encimar de verdad a los culés.

En el último período se acabó la resistencia bética con una jugada crucial: un triple a la segunda intentona de Laprovittola con falta posterior añadida de Todorovic en la lucha por el rebote. Smits, en la siguiente acción, anotó un nuevo triple y con esos seis puntos en un momento el Barça ya superó los diez puntos de renta (52-63), situación que se agravó para los béticos con la lesión de Carrington en la posterior jugada.

De ahí al final, aunque el Betis no bajó los brazos, el Barça no tuvo problemas para asegurar su victoria, llegando a aumentar la renta hasta los 19 puntos de máxima.

Mientras tanto el Betis debe aprender de una vez la lección que, de metérsela en la cabeza, sí que podría desembocar en una temporada más tranquila: si no baja los brazos le puede llegar a competir a la gran mayoría de los equipos de la ACB, justo lo contrario de lo que ha venido haciendo entre la triunfal primera jornada y esta última.

61- COOSUR REAL BETIS: Pozas (5), Carrington (3), Almazán (5), Brown (9), Todorovic (15) -cinco inicial-, Agbelese (-), Burjanadze (11), Bleijenbergh (2), Bertans (4), Evans (7) y Luis García (-). 78- BARÇA: Calathes (7), Higgins (10), Hayes-Davis (5), Martínez (3), Davies (8) -cinco inicial-, Smits (12), Oriola (2), Laprovittola (11), Kuric (11), Jokubaitis (7), Caicedo (2) y Ubai (-). ÁRBITROS: Benjamín Jiménez, Martín Caballero y Rubén Sánchez Mohedas. PARCIALES: 15-19, 14-18, 21-20 y 11-21. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), quinta jornada de la Liga ACB 20-21. 4.107 espectadores, con aforo reducido al 80% por la pandemia de la Covid 19. Se homenajeó desde los videomarcadores a Pau Gasol durante una de las pausas del segundo cuarto. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Coosur Betis tampoco pudo ante el invicto Barça (61-78) Este Betis tiene otra pinta (102-98) Dulce hecatombe para un Coosur Betis de ACB (58-109) El Barça arrolla al equipo de Plaza, pero la derrota del Estudiantes le permite ser matemáticamente ya equipo de ACB la próxima campaña Permanencia casi atada para el Coosur Betis (86-70) Victoria holgada y merecida de los béticos ante un Baxi Manresa que se complica estar en el play-off Victoria de infarto y de oro puro para el Coosur Betis (88-87) Los verdiblancos derrotan al Obradoiro por la mínima con un tiro libre de Randle en el último segundo. La permanencia, mucho más cerca