Marta García, la historia de la emprendedora que pasó de cero a tener un negocio de más de un millón de euros

domingo, 10 de octubre de 2021, 11:35 h (CET)

Cada día son más las personas que quieren emprender y lanzar su negocio propio, pero no cuentan con las herramientas necesarias para lograr atraer clientes y obtener el éxito financiero y personal. Por esto, es necesario recibir preparación especializada. Aquí es donde entra en juego Marta García, una empresaria y emprendedora española que desde muy joven tuvo una positiva obsesión que era poder vivir de su pasión, y que si lo lograba dedicaría el resto de su vida a ayudar a otras personas de todo el mundo a conseguirlo.

Marta García ha logrado situarse como una de las mentoras de más prestigio en negocios online, creando un revolucionario método “Método MÁSTER® ” a través del programa máster Lanza tu Negocio®, para crear y lanzar un negocio online en menos de 90 días.

Marta García y la historia personal de su éxito La historia de Marta García es fascinante, todo comienza en la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid. Al inicio de su carrera trabajó como periodista en la radio y la televisión, pero al cabo de un tiempo se dio cuenta de que detestaba su vida, que “odiaba los lunes” como ella misma dice, que era una forma muy triste de vivir, solo disfrutando 48 horas al día (los fines de semana) porque su trabajo no la realizaba ni era su auténtica pasión y misión de vida.

Así qué decidió cambiar el rumbo total de su vida, se autodespidió de su trabajo como periodista y decidió apostar por ella y sus sueños. Se tomó un año para viajar por el mundo mientras se formaba con grandes mentores de la talla de Tony Robbins, Harv Eker, Robert Kiyosaki, y en este espacio de crecimiento y aprendizaje continuo, descubrió su misión de vida. Un hecho que marcaría un antes y un después.

Al año siguiente decide regresar a España, a su ciudad natal, Madrid, y empezar allí su negocio propio de marca personal, de coaching. Desde joven, Marta García, es una mujer emprendedora en serie. A los 20 años creó su primera empresa de tecnología. Posteriormente, sus ansias por aprender la llevaron de nuevo a Estados Unidos y a formarse como business coach por ICF ASESCO y la Universidad Rey Juan Carlos. También ha sido galardonada con varios premios de prestigio, entre ellos, con el premio Estrella de oro a la excelencia profesional en el año 2016y el Premio Europeo a la calidad empresarial en el año 2018. Y en el 2021 el Hotmart Black, que solo lo reciben los emprendedores online de mayor prestigio del mundo.

También es conferencista internacional, ha participado como conferencista en las prestigiosas charlas TEDx y ha escrito varios libros como REINVÉNTATE, que se convirtieron Best Seller Amazon en España y Estados Unidos, entre otros países. Es colaboradora habitual en los medios de comunicación.

De esta manera, Marta García, pasó de cero a tener un negocio de más de 7 cifras de facturación. Además, logró consolidar y posicionar su marca en los primeros lugares del mercado, como referente Nº1 indiscutible de su sector.

El coaching de negocios de Marta García Marta García, business coach, es una prestigiosa mentora experta en marca personal, quien se especializa en estrategias para desarrollar y monetizar negocios online. De este modo, Marta ayuda a crear negocios y a lograr el éxito de la marca personal. Igualmente, enseña cómo vender los servicios y productos a sus más de 12.000 clientes y alumnos de todo el mundo, creando una marca personal de prestigio.

De igual forma, pone sus conocimientos a disposición de los nuevos emprendedores para lograr el éxito de su negocio en tan solo 90 días. Para ello, Marta García, ofrece sus prestigiosos programas y formaciones para los negocios a nivel online, conferencias y seminarios, entre otros. También creó el MásterLanza Tu Negocio®, que se ha convertido en el programa Nº1 en español , el cual implementa y enseña cómo crear un negocio online desde cero con un Método Probado Paso a PasoRevolucionario en 90 días. De esta forma, Marta ha logrado consolidar su negocio a nivel internacional en más de 20 países. Con clientes y alumnos felices por todo el mundo,

Marta García es considerada una de las Mentoras de Negocios de habla hispana con mayor posicionamiento y prestigio, la cual busca generar impacto-consolidación en el negocio de sus clientes y crear un negocio sólido y rentable donde ayudarles a vivir de su pasión y que les dé la libertad que siempre han soñado.

