Boloberry presenta nuevos productos el próximo 10 de octubre

domingo, 10 de octubre de 2021, 10:41 h (CET)

Con el objetivo claro de continuar revolucionando en el mercado de las impresiones en tercera dimensión y ser pionera en la fabricación de las mejores impresoras de última tecnología, la marca Boloberry presenta nuevos productos que añadirá a su catálogo.

Se trata de impresoras de fabricación aditiva diseñadas para trabajar de manera remota. Es decir, la principal característica de estos equipos es que se podrán gestionar de manera sencilla y rápida desde cualquier punto, permitiendo al usuario visualizar las impresiones y laminar el archivo sin importar donde se encuentre.

Esta nueva creación de Boloberry se presentará el próximo 10 de octubre, por lo que mantiene a los usuarios con unas altas expectativas, ya que la marca se ha caracterizado a lo largo del tiempo por innovar con cada uno de los productos diseñados bajo su sello.

Los principales fabricantes de impresoras A lo largo del tiempo, Boloberry se ha posicionado como una de las principales empresas fabricantes de impresoras de alta gama. El excelente acabado y tecnología en cada producto, han proporcionado a la marca una gran reputación que se extiende en diferentes ciudades de España y Estados Unidos.

Sin embargo, Boloberry no solo se enfoca en la fabricación, sino también en la reparación y mantenimiento de impresoras 3D de diversas marcas y modelos, siendo ampliamente reconocidos también por su excelente servicio técnico.

Asimismo, la marca también se caracteriza por fabricar filamentos de alta precisión como los PEEK 9581 NT, PEKK 50082, PEI02 ULTEM 9085 y PPSU, gracias a la alianza de Boloberry con Mitsubishi. Ofrecen también servicio de diseño e impresión 3D, adecuándose en todo momento a las necesidades de sus clientes.

¿En qué consiste la formación 2021 de Boloberry? Además de todos los servicios mencionados, la marca Boloberry también cuenta con un área de formación en impresión 3D, dirigida principalmente a quienes quieran conocer este mundo de manera profesional.

En este contexto, la capacitación se encuentra enfocada en tres áreas importantes: educación, empresas y particulares. Así, cada contenido se encuentra enfocado en proporcionar los conocimientos esenciales según el área en la que se encuentre el participante.

Boloberry se mantiene como principal empresa dedicada a la innovación en el área de la impresión 3D, no solo con las dos nuevas impresoras que llegarán al mercado el próximo mes de octubre, sino también con cada uno de los servicios que ofrecen, garantizando la mayor calidad y productos de excelencia para la sociedad española.

