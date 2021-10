RegaloEmpresas ofrece libretas personalizadas y otros regalos publicitarios para reforzar el branding Emprendedores de Hoy

domingo, 10 de octubre de 2021, 09:00 h (CET)

En los tiempos actuales, el branding digital ha demostrado ser una técnica muy eficaz, sin embargo, los regalos de empresa siguen siendo una herramienta igual o más eficaz, gracias a la cercanía que se consigue con el cliente a la hora de regalarlos.

Para las empresas que quieran apostar por esta estrategia de branding segura, RegaloEmpresas tiene exactamente el servicio que necesitan. Esta compañía se dedica a la venta y personalización de una gran variedad de artículos destinados a potenciar el branding empresarial, tales como bolígrafos, bolsas promocionales, tazas, libretas personalizadas y mucho más.

Una apuesta segura para potenciar el branding de una empresa Hay muchas maneras de hacer publicidad a una marca y desde la aparición de internet, las empresas se han volcado en el uso de las redes como principal herramienta de branding para hacer crecer su marca. Sin embargo, las campañas digitales no ofrecen a las personas la cercanía que sí se obtiene con un regalo. Cuando se ofrece un regalo publicitario, el cliente interactúa con él, lo utiliza y al estar en contacto constante con el artículo, se refuerza el recuerdo de la marca en su memoria, haciendo que la próxima vez que vea un producto con el logo que ya conoce tan de cerca, se decante por él. En RegaloEmpresas se encuentran todos los productos ideales para hacer branding a través de regalos tales como botellas personalizadas con el logo del cliente, libretas, abanicos, agendas, bolígrafos y mucho más. La compañía ofrece un servicio profesional y personalizado para que las empresas puedan aprovechar las ventajas de esta modalidad de marketing y hacer crecer sus negocios.

¿Por qué hacer marketing mediante regalos publicitarios? Los regalos de empresas son capaces de reforzar ante el consumidor el posicionamiento de la marca en su mente, facilitando su recuerdo. Además, a diferencia de otras formas de publicidad, por lo general estos regalos son artículos que se usan a menudo, garantizando que, como mínimo, vayan a ser usados por el cliente durante años, tiempo en el que la marca estará constantemente presente en su vida diaria. Por otra parte, hay que reconocer que no hay nada mejor que recibir un regalo, ya que tiene un fuerte impacto en las emociones y el recuerdo, generando que instantáneamente el cliente sienta simpatía por la marca. Por último, es una forma de publicidad más económica, por lo que es una excelente opción para pymes, autónomos y emprendedores.

La personalización de artículos promocionales es en definitiva una apuesta segura para hacer crecer una marca y RegaloEmpresas es una muy buena opción, gracias a la infinidad de productos que tiene disponibles, que van desde mascarillas y bolígrafos, hasta geles hidroalcohólicos, mecheros y muchos más.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.