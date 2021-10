Trucos para posicionar una página web, por Yuplace & Co Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de octubre de 2021, 09:00 h (CET)

Cuando se comienza a planificar una estrategia de marketing digital, el primer aspecto a tener en cuenta es conseguir posicionar en Google y otros buscadores. Muchas organizaciones no contemplan este factor, ya sea por falta de presupuesto o de conocimiento sobre la importancia que tiene aparecer en los primeros resultados de Google.

Una empresa pierde el 90% de los clics cuando no se muestra en la primera página del buscador de Google. Por este motivo, las estrategias para lograr una correcta indexación de una web son prioridad en el plan de marketing digital. La mejor opción es contar con una agencia de marketing que priorice las necesidades del cliente estableciendo objetivos viables, como lo hace el equipo de profesionales de Yuplace & Co.

Algunas claves para conseguir posicionarse en Google Son muchos los motivos por los cuales las empresas deben hacerse un lugar en la red. El 95% de las personas buscan en la web cualquier información acerca de un producto o servicio. Posicionarse en la primera página de Google debe ser un objetivo clave, y para lograrlo se deben priorizar ciertas acciones.

Uso de palabras clave y meta etiquetas Las palabras clave son las frases que el usuario ingresa en el momento de hacer una búsqueda y puede ser una palabra específica o una frase larga conocida como keyword long tail. Por esta razón, lo primero que se debe hacer es identificar aquellas palabras que están relacionadas con el negocio, para así determinar las que más beneficios generan. Es importante que, al seleccionar las palabras clave, se tenga en cuenta el volumen de búsqueda y la competencia con otras webs.

Las metas son las etiquetas o información que se agrega al código html para que sea reconocido por el buscador. Una estrategia debe contemplar la utilización de meta títulos y meta descripciones claras y redactadas en base a la keyword.

Contenido relevante y de calidad Dentro de una estrategia de marketing, el contenido de una web es primordial. Este debe ser de calidad, claro, y lo suficientemente atractivo como para captar y mantener la atención del cliente. La disposición de la información también debe ser la correcta, por lo que es necesario utilizar recursos como las tablas de contenido. Las palabras clave a utilizar deben estar colocadas orgánicamente para garantizar que la lectura se comprenda.

El posicionamiento web debe ser fundamental en toda estrategia de marketing digital, por eso debe estar confiado a expertos en el área que tomen las mejores decisiones en favor de la empresa como los de Yuplace & Co.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.