Evol Agency, la agencia de marketing sostenible Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de octubre de 2021, 09:04 h (CET)

El futuro de las compañías se está inclinando hacia la sostenibilidad, donde lo más esencial es un crecimiento económico ético y el respeto por el medio ambiente. Cada vez más empresarios y emprendedores apuestan por ello, conscientes de que esto ayudará a que su negocio perdure más en el tiempo.

La empresa de Growth Hacking, Evol Agency, ha decidido sumarse a esta labor de crear un mundo más verde y mejor. Para ello, se han convertido en una agencia sostenible, colaborando con proyectos de desarrollo de ropa ecológica y otras innovaciones.

Evol Agency: la nueva compañía sostenible en el país Esta marca fue creada con el objetivo de mejorar la calidad de las empresas a través de soluciones digitales basadas en marketing digital, estrategia, etc. A diferencia de otras marcas Evol Agency no quiere ser una empresa digital que acabe por cerrar en poco tiempo. Por esta razón, colabora con otras compañías para consolidarse como una agencia sostenible que sea capaz de perdurar en el tiempo. Uno de los proyectos en el cual Evol Agency ha incorporado su equipo de trabajo se encuentra la creación de ropa sostenible. Este tipo de ropa está creada a base de materiales provenientes de la naturaleza que pueden ser reciclados o reutilizados. Además, el personal de esta agencia realiza donaciones de sus ventas de criptomonedas para compensar su huella de carbono y los kilómetros que realizan en coche para dar aún más su apoyo al planeta.

Las empresas sostenibles son el futuro Los problemas medioambientales están perjudicando a todo el planeta tierra, incluyendo a los humanos. La tierra es el hogar que todas las personas comparten por igual, por lo que no cuidarla significa vivir en condiciones desfavorables. Estas razones han llevado a pequeñas y grandes empresas a sumarse al cuidado por un mundo más ético. Como resultado de ello, la sostenibilidad hoy en día está presente en múltiples sectores como la industria automotriz, la tecnología, los productos del hogar, el turismo, las empresas de construcción, las compañías gasíferas y de petróleo, etc. Evol Agency ha mostrado su respeto por el medio ambiente, la innovación y el futuro convirtiéndose cada día en una agencia sostenible que además ofrece soluciones digitales.

Esta nueva agencia en España, continúa creciendo gracias a un equipo de líderes profesionales que respetan y ayudan a crear una economía y planeta más sostenible. Sus soluciones digitales y de tecnología, sumado a los proyectos ecológicos en los cuales participa, la han convertido en una empresa innovadora y futurista.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.