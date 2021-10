Plytix, Novaluz, Grupo Mainjobs y Vodafone entre las Mejores Empresas para Trabajar en Málaga en 2021

La consultora Great Place To Work ® presenta la primera edición del Ranking Best Workplaces Málaga 2021, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, Promálaga y Fundación CIEDES. Esta certificación reconoce anualmente a las empresas participantes ubicadas en Málaga como lugares de trabajo ejemplares, basándose en la percepción de los/as empleados/as Plytix y Novaluz encabezan el ranking de las mejores empresas para trabajar en Málaga en 2021, elaborado por la consultora Great Place To Work®, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, Promálaga y Fundación CIEDES. Este certificado quiere reconocer anualmente a las empresas ubicadas en Málaga que han querido participar en el proceso como lugares de trabajo ejemplares, basándose en la percepción de los/as empleados/as. Para esta primera edición de 2021, se han analizado 29 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que implicó contar con la opinión de 2398 trabajadores.

Cuáles son los Best Workplaces Málaga

Todas las empresas ubicadas en Málaga pueden participar en el Ranking Best Workplaces Málaga elaborado por Great Place To Work®.

En esta primera edición del Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en Málaga y en la 1ª posición, se encuentra Plytix, empresa de desarrollo de software; en la 2ª posición le sigue la compañía de energías renovables Novaluz; la compañía de educación, formación y tecnologías de la información y la comunicación Grupo Mainjobs se sitúa en la 3ª posición. Vodafone, perteneciente a Tecnología (Telco), ocupa la 4ª posición. Le sigue en la 5ª posición la compañía del sector seguros Grupo DKV Seguros. En la 6ª posición del ranking se sitúa la empresa de tecnologías de la información y desarrollo de software Technest. En la 7ª posición se encuentra la empresa de consultoría y formación Sipadan. Seguida de la compañía de análisis de datos Verisk en la 8ª posición. En la 9ª posición se sitúa la empresa de distribución de bebidas Cervinter. Y cerrando el ranking Banca March, del sector financiero y banca, ocupa la 10ª posición.

La confianza, motor de la excelencia laboral

Great Place To Work ® España ha elaborado el Ranking Best Workplaces Málaga, a través de un minucioso proceso de análisis, evaluación y certificación.

Para Great Place To Work ®, la Confianza es el principio más importante que define a los Excelentes Lugares para Trabajar y se basa en la credibilidad de la dirección, el respeto y la manera en que se sienten tratados los/as empleados/as. Su modelo Trust Index © o Índice de Confianza mide el nivel de Confianza dentro de una organización, lo que revela si los empleados están alineados con los objetivos de la empresa e identifica las áreas en las que es necesario redefinir la cultura de la compañía. Así, Great Place To Work ® ayuda a las empresas a alcanzar los objetivos corporativos, creando entornos laborales positivos e incrementando su capacidad de negocio.

Las compañías representadas en este Ranking han participado en el diagnóstico con todas las personas de la compañía involucradas. Se analizaron cuestiones centrales como los niveles de confianza, mediante aspectos como: la comunicación, escucha, credibilidad, desarrollo profesional, reconocimiento, conciliación, igualdad de oportunidades, orgullo, camaradería, así como la cultura de la organización. Son los propios trabajadores/as los que dicen si la empresa es un excelente lugar para trabajar.

Además, las empresas reconocidas en el Ranking Best Workplaces Málaga destacan por los siguientes aspectos:

El 92% de los/as empleados/as de los Best Workplaces Málaga afirma que sus líderes representan los valores de la compañía y está orientados a personas.

El 97% de los/as empleados/as considera que recibe un trato justo independientemente del género.

El 89% de los/as empleados/as de los Best Workplaces Málaga. se siente bien por la forma en que contribuyen a la sociedad.

El 91% de las personas de las Mejores Empresas para Trabajar en Málaga está dispuesta a dar más de sí y entiende las dificultades como reto.

Al 86% de los/as empleados/as de los Best Workplaces Málaga piensa que se les anima a que hagan las cosas de forma diferente independientemente del resultado.

El 87% de los/las empleados/as afirma que en su organización se les anima a equilibrar su vida personal y profesional.

El 92% opina que las personas que trabajan en los Best Workplaces Málaga se adapta rápidamente a los cambios necesarios para el éxito de la organización.

El 93% de los/as empleados/as afirma que respaldaría ante familia y amigos que la organización es un Excelente Lugar para Trabajar. “En un escenario tan complejo como el actual lleno de retos, como la digitalización, la gestión de la diversidad y la atracción del mejor talento, estamos muy orgullosos del trabajo que han realizado las compañías de Málaga por hacer crecer sus negocios, poniendo a los/as empleados/as en el centro de su estrategia. Han sido capaces de maximizar el potencial humano de su equipo a través de un liderazgo inspirador, valores con sentido y una cultura en la que todos los/as empleados/as confían en la organización, ” explica Álvaro Martínez, Responsable del Ranking Best Workplaces Málaga 2021. “Lo que premiamos con este Ranking son aquellos casos de éxito, que nos inspiran a diseñar entre todos/as una cultura en Málaga de buenos lugares de trabajo y de innovación.”