¿Qué soluciones de reformas integrales serán populares en 2022? por REFORMAS EXCELENT

viernes, 8 de octubre de 2021, 14:58 h (CET) ¿Tendrá el próximo año cambios revolucionarios en las tendencias de reformas integrales y diseño de interiores? Según EXCELENT empresa de reformas en Madrid, será un año en el que florecerán las soluciones ya existentes, las necesidades y deseos de los propietarios jugarán un papel muy importante en las decisiones para hacer de los hogares lugares más confortables y sostenibles.

Las tendencias en el sector de reformas integrales no son sinónimo de moda tal y como se conocen en el mundo del diseño, como los coches o la ropa. Son el resultado de muchos años de actividad y desarrollo de productos, así como del aumento de la concienciación de los propietarios a la hora de elegir soluciones modernas, energéticamente eficientes y funcionales.

2022 será un año en el que ajustar una casa y el equipamiento a las necesidades y expectativas de los habitantes se convertirá en la base primordial. Las soluciones constructivas innovadoras se convertirán en un elemento complementario, permitiendo al mismo tiempo la creación de una obra a medida.

Los diseños de las casas se caracterizan por el impulso modernista en cuanto a la forma y el estilo. Los propietarios optan cada vez más por los grandes acristalamientos y las formas geométricas en las fachadas de las viviendas y edificios.

¿Cuáles serán las tendencias en reformas y diseños para el hogar a tener en cuenta en 2022?

1. Colores básicos para el interior

Hay una notable y creciente nueva tendencia hacia colores más suaves y neutros. Cada vez son más los propietarios que eligen colores como: gris, topo, blanco, negro, el blanco, así como los tonos apagados.

El beige es el color más relevante como base, tanto en tonos fríos como cálidos. La tendencia sigue siendo el color azul y probablemente continuará también en 2022, se utilizará toda la paleta de azules, no solo el tono clásico.

Esto definitivamente sigue la tendencia hacia estilos más limpios que se ven en la mayoría de los espacios del hogar.

2. Inspiración por la naturaleza

Las texturas más populares son la piedra, el mármol, el granito y la madera. Se utilizan en la reforma, decoración y el mobiliario. Pueden ser un revestimiento de madera en la pared o el suelo en colores claros.

3. Cocinas

Los espacios culinarios han cambiado mucho en las últimas décadas, y su planificación o reforma es también muy importante.

Los avances tecnológicos y los cambios en la dinámica social han contribuido en gran medida al desarrollo de las tendencias modernas. Como en cualquier tendencia moderna, los estilos limpios y sencillos se han convertido en los favoritos de los propietarios, especialmente en los diseños de cocinas abiertas y cocinas americanas.

Aunque los armarios blancos son un aspecto clásico que se puede utilizar en casi cualquier estilo, se espera que el blanco comience a disminuir su popularidad durante 2022, así que se comenzará a ver cocinas en diferentes colores de pintura.

- Los colores más populares serán los tonos azules y verdes. Además de estos tonos neutros de naturaleza, existe otra paleta de colores que irrumpe en la cocina, tonos oscuros como: negro, azul oscuro, verde esmeralda e incluso ciruela. Sorprenderá lo bien que pueden funcionar los muebles de cocina oscuros para mejorar el espacio de la cocina aportando una sensación de lujo.

- Los diseños de cocinas son cada vez más aerodinámicos en su estética general. Seguirán siendo una gran tendencia durante el 2022.

- Quitar los armarios de la pared superior se ha convertido en una tendencia creciente en los últimos años, ya que abre el espacio visual, haciendo que la cocina pequeña sea mucho más grande y luminosa.

- El uso de madera en bruto en las cocinas aporta elementos naturales y un diseño más industrial. Las baldosas de piedra natural en el suelo de la cocina esculpidos, biselados o apilados son un diseño sorprendente. Estas interesantes texturas son muy diferentes de los habituales revestimientos pulidos o brillantes que se pueden ver en muchas partes.

Al observar las cocinas de diseño modernas, se puede ver que las encimeras y los electrodomésticos han sido sustituidos por materiales de construcción muy poco habituales hasta ahora. Por supuesto, esto es siempre una cuestión de presupuesto, porque algunas superficies son más caras que otras. Sin embargo, la tendencia en las reformas de cocinas continúa con una selección inusual de materiales.

4- Baños

Las tendencias en reformas de baños pueden parecer bastante temporales, pero mientras que algunas de las tendencias más atrevidas y extravagantes pueden no tener longevidad, a menudo se encontrará que las tendencias en las reformas integrales más utilizadas se convierten rápidamente en looks clásicos y atemporales.

Los propietarios se han vuelto cada vez más valientes en las elecciones del diseño de baños. Los azulejos con formas interesantes o con dibujos y colores siguen siendo populares, especialmente cuando se combinan con acabados especiales como los revestimientos de PVD y el color mate, para garantizar el máximo impacto.

Aunque el color es clave para crear un espacio personal, los aficionados a los interiores naturales y monocromáticos no deben temer gracias a una tendencia emergente acuñada como el estilo Japandi, definida por una combinación de estilo japonés minimalista y acentos escandinavos sencillos.

Una paleta de colores neutros, superficies frías y mates crean un ambiente más suave. Los estilos naturales minimalistas son perfectos para el estilo Japandi, especialmente la madera, la piedra y mucha textura.

- Texturas crudas y naturales: Los acabados naturales y sin refinar ofrecen un respiro de las superficies duras y frías que suelen encontrarse en el baño. La madera es la mejor opción, se seleccionan tipos de maderas oscuras como elemento antiguo, evidenciando el estilo vintage. Las baldosas de porcelana con aspecto de madera pueden ser igual de efectivas, siempre que haya un acabado texturizado para recrear el factor del tacto.

- Mármol verde: El mármol ha sido durante mucho tiempo el material más lujoso para un baño y, por supuesto, siempre estará de moda. Sin embargo, el mármol ha dejado de ser el esquema común de gris y blanco para convertirse en una plétora de tonos menos habituales. El rosa, el azul y el marrón son tonalidades disponibles, pero es el mármol verde el que parece llamar más la atención. Combinar este tono frío con accesorios de latón para agregar calidez (se puede optar por el negro para un aspecto más llamativo) y otras piedras que aporten capas a estos patrones y texturas naturales.

- Azulejos de terracota: A lo largo de los años, se ha producido una evolución lenta pero constante desde el enfoque elegante y limpio que se utilizaba en muchos baños hasta un diseño más cálido y acogedor. Así que no es de extrañar que los azulejos de terracota en tonos naranja estén muy de moda en las reformas integrales de baños para el 2022, sustituyendo al clásico blanco por algo más cálido tradicionalmente reservado para salones y dormitorios. Con un toque moderno combinándolas con muebles minimalistas, o acentuando el aspecto rústico de una casa de campo con detalles y accesorios de madera tradicionales.

