Youth Lab presenta su gama de CC Cream hidratantes, para cara y contorno de ojos Comunicae

viernes, 8 de octubre de 2021, 14:38 h (CET) Un producto multifunción que hidrata, protege y ayuda a unificar el tono de la piel, perfecto para usar como base, y luego aplicar algún polvo o maquillaje, máscara de pestañas y un toque de gloss La CC creams -Colour Correcting Creams- han logrado hacerse un importante hueco en el universo beauty gracias a su variedad de beneficios. Se trata de cremas de día que permiten lograr, en tiempo record y con un único producto, una piel bonita y cuidada.

Este tipo de cremas se diferencia de otros productos multifunción en que están especialmente dirigidas a cuidar el cutis por dentro mientras, externamente, consiguen unificar el color de la piel ofreciendo un aspecto más joven y radiante.

Por este motivo, los laboratorios Youth Lab de Cosmética Pharma presentan ahora al mercado su familia de productos CC Cream. Se trata de dos cremas similares, pero una de ellas pensada para pieles grasas y otra para pieles normales o secas, y un contorno de ojos.

La CC Cream para piel grasa es una crema con color multifuncional y correctora que proporciona una cobertura suficiente, hidratación, aclaración de la piel, protección UVA & IR, una potente acción antioxidante, brillo juvenil y acabado mate. Además, es un producto no comedogénico.

La formulación de este producto se basa en extractos de plantas bioactivas que restauran el brillo y la luminosidad de la piel; la vitamina PP, que estimula, hidrata y desvanece las manchas de la edad, las manchas solares y las pecas, y protege de los rayos solares UVA & UVB.

La CC Cream para piel normal o seca es una crema con color multifuncional que proporciona cobertura suficiente, hidratación profunda, aclaramiento de la piel, protección UVA & IR, acción antioxidante de gran alcance, agregando brillo juvenil a la piel.

Sus ingredientes activos son los filosteroles, que hidratan instantáneamente y a largo plazo restauran la elasticidad de la piel; extracto de plantas bioactivo sin diluir, que restaura el brillo y la luminosidad; vitamina PP; y protección solar.

Ambos productos se presentan en 50 ml al PVP: 29,99 €

La CC Cream para ojos es una crema con color de rica textura que garantiza la hidratación y la elasticidad a la vez que ofrece cobertura, brillo natural y uniforme y que reduce las ojeras y signos de envejecimiento del área de los ojos.

Su fórmula está realizada en base a hexapéptidos, que tienen como objetivo restaurar la cohesión del tejido de la piel y combatir el envejecimiento; alginato, que forma un escudo de protección invisible; agua de mar enriquecida que tonifica instantáneamente la apariencia fatigada, disminuye la hinchazón y suaviza las patas de gallo; células madre naturales; trimetilglicina que rellena las arrugas y ofrece una hidratación profunda; y el escualeno y el aceite abisinio que fortalecen el tono, la cohesión y la densidad del tejido de la piel, reestructuran su barrera natural y limitan la pérdida de agua percuténea.

Este producto se vende en un bote de 15 ml al PVP: 29,99 €

Todos estos productos están probados dermatológicamente, no contienen parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, y son veganas y cruelty free.

Youth Lab es una marca perteneciente a Cosmética Pharma y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; sérum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

http://cosmeticapharma.com/

Cosmética Pharma

Cosmética Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

Trending Import, trabaja actualmente con fabricantes de Corea, Perú, Polonia, Suecia, Italia, EE.UU., República Checa, Reino Unido y China, los cuales cumplen con los más altos estándares de calidad dentro de la UE.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Goce + Kouba, Joan Cabrer, Sabek, Dafne Tree y Manolo Mesa, elegidos para el circuito de arte de Calvià Ventajas, desventajas y usos del césped artificial por SINTETICGRASS ¿Qué soluciones de reformas integrales serán populares en 2022? por REFORMAS EXCELENT Las mejores ideas de regalos de Navidad para los clientes, por DALKON REGALOS Últimos días para participar en el concurso fotográfico de la Red Medieval en Instagram