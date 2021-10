Dr. Jorge Planas y la rinoplastia ultrasónica, la alternativa a la rinoplastia tradicional que permite una mejor recuperación al paciente Emprendedores de Hoy

La nariz es uno de los elementos más importantes en la composición estética de cualquier rostro. Este elemento tiene el poder de definir el estilo y forma de cualquier cara, por lo que resulta bastante normal que la presencia de imperfecciones en esta zona comprometa la autoestima de las personas.

Afortunadamente, hoy en día existen diversos tratamientos para corregir la forma de la nariz para hacerla mucho más armónica a nivel estético y funcional. La rinoplastia ultrasónica realizada por el Dr. Jorge Planas en la Clínica Planas se posiciona como uno de los mejores métodos para brindar a cualquier paciente una nariz hermosa y funcional.

¿En qué consiste la rinoplastia ultrasónica? Una de las principales razones por las que la mayoría de personas teme someterse a una rinoplastia tradicional es que se cree que se trata de un procedimiento sumamente invasivo y que comporta una recuperación dolorosa.

Esto no es cierto y menos con la aparición de la rinoplastia ultrasónica, introducida en España por el Dr. Jorge Planas. Este es un proceso sumamente novedoso que garantiza una operación precisa e indolora para el paciente, ya que elimina el uso de instrumentos tradicionales como las limas, el escoplo y el martillo, reemplazándolos por ultrasonidos.

Esta nueva técnica para cirugías de nariz, permite moldear el tejido óseo con mucha precisión, evitando el contacto con tejidos blandos o vasos sanguíneos, lo que permite gozar de un resultado prácticamente indoloro y con menor cantidad de hematomas en el rostro.

Atención de calidad de la mano del Dr. Planas Una de las principales razones por las que miles de pacientes en todo el país escogen al Dr. Jorge Planas para realizar rinoplastias y muchos otros tipos de intervenciones estéticas es gracias a la amplia trayectoria de este cirujano. El profesional ha sido pionero en la implementación de tratamientos e instrumentos innovadores en cirugía estética, plástica y reparadora en España, un ejemplo es la rinoplastia ultrasónica. Incluso la prestigiosa Revista Forbes ha destacado su excelencia como especialista en cirugía plástica, siendo uno de los 100 médicos especialistas más prestigiosos de España.

Con los cuidados y orientación brindada por el Dr. Planas en su clínica, los pacientes podrán acceder a una intervención que no requerirá del uso de tapones durante el postoperatorio, algo que resulta muy angustioso para los pacientes al tapar las fosas nasales y tener dificultades a la hora de respirar. Los pacientes que se realicen una rinoplastia ultrasónica de la mano del Dr. Planas podrán disfrutar de una recuperación bastante rápida, en apenas 6 días podrán retirarse la férula y lucir un aspecto normal.

La evaluación personalizada y el tratamiento profesional que garantiza este doctor en cada uno de sus procedimientos brindará al cliente garantías de una atención de calidad, que permitirá alcanzar los resultados deseados en poco tiempo y devolver a las personas la autoestima y confianza en sí mismos.

