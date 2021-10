Inteligencia Emocional: la mejor herramienta para impulsar un negocio y alcanzar los resultados deseados Comunicae

viernes, 8 de octubre de 2021, 13:06 h (CET) La coach, speaker y mentora Lupe Hurtado presenta los días 13, 14 y 15 de octubre el reto digital gratuito 'Reconectando con tus emociones', dirigido a emprendedoras y empresarias que se sienten estancadas en su negocio y no saben identificar las razones de su situación ¿Qué hacer cuando una se siente estancada en su negocio?

¿Cuándo una siente que no avanza adecuadamente y no se sabe identificar el por qué?

En el challenge gratuito RECONECTANDO CON TUS EMOCIONES, la coach y speaker Lupe Hurtado dará las pautas para que emprendedoras y empresarias impulsen su negocio hasta allá donde desean partiendo de la Inteligencia Emocional.

Si hay alguna experiencia de inspiración, motivación y superación personal, esa es la de Lupe Hurtado. Lupe superó las barreras propias de la parálisis cerebral y los prejuicios de su entorno para licenciarse en Geografía; ha trabajado para la administración en ayuntamientos y consejerías autonómicas, y su vocación de servicio la ha llevado a colaborar para varias entidades sin ánimo de lucro y ONGs, llegando a ir de cooperante a Nicaragua.

A raíz de la muerte de su madre, Lupe Hurtado se planteó qué quería hacer con su vida y empezó a formarse en Psicología, Desarrollo Personal y Programación Neurolingüística (PNL). A partir del descubrimiento de que "los recursos que nos ayudan a sobrevivir y a ser feliz están dentro nuestro. Solo tenemos que ir a buscarlos", se propuso ayudar a otras personas a superar sus barreras, liberar sus energías y encontrar su fuerza interior para llegar a lo más alto: a mujeres, a hombres, a personas con capacidades diferentes -como es su caso- y también a personas sin ellas.

Y eso es lo que hace en la actualidad con sus formaciones en Inteligencia Emocional, con sus conferencias, con sus sesiones de coaching. Lupe imparte sus charlas presencialmente y en eventos online; también atiende de manera individual con el objetivo de que, quien pase por ella, refuerce su autoestima, su alegría, su energía y su paz interior. Siempre desde la misma premisa: "si yo he podido superar los obstáculos y llegar lejos, tú también puedes".

'RECONECTANDO CON TUS EMOCIONES' se celebrará los días 13,14 y 15 de octubre a partir de las 20.00. En este reto digital, Lupe Hurtado dará pautas a las participantes para ayudarles a superar los retos en su negocio y a aliviar esa pesada carga mental que les dificulta vivir como desean.

Las personas que estén interesadas en participar se pueden inscribir en el siguiente enlace de forma gratuita:

https://bit.ly/ChallengeReconecta

