Carbón, petróleo y gas por energía neutrinovoltaica de Neutrino Energy

viernes, 8 de octubre de 2021, 12:47 h (CET) Hay un mundo más sostenible más allá del consumo en exceso de la explotación exponencial de Carbón, Petróleo y Gas natural para proveer energía al desarrollo humano. Este grupo de combustibles son los responsables en gran medida del temido efecto invernadero en el planeta por lo tanto antes del fin de siglo el hombre debe dar un giro contundente al cambio climático y reemplazar definitivamente la explotación de combustibles fósiles Si bien en diversos países hay un plan para reemplazar estas energías por otras más limpias y amigables con el medio ambiente hoy por hoy se siguen consumiendo cantidades enormes de estos combustibles tradicionales. Pero llegará el momento en que la humanidad entera deberá tomar otro rumbo en materia de producción de energía.

Si bien hay una reconversión que apunta a paneles solares, energía eólica, energía de mareas marítimas y otras formas alternativas ecológicas todas estas medidas son aún insuficientes para poder reemplazar del todo el uso de combustibles fósiles.

La primer gran industria que está dando verdaderos pasos de cambio es la industria del automóvil ya que la movilidad es una de las responsables de gran parte del CO2 que está afectando el cambio climático.

Hoy día la reconversión de la industria automotriz está dando rápida y claras señales para reemplazar casi la totalidad de los centenarios motores térmicos de combustión interna por motores eléctricos alimentados por baterías recargables. Si bien estas acciones irán paulatinamente bajando el consumo de combustibles fósiles, la situación ecológica no está resuelta del todo, pero en principio es un cambio positivo.

La ecuación ecológica debe ser abordada desde un punto de vista mucho más amplio y abarcativo, ya que para llamar o etiquetar un producto como ecológico o amigable para el medio ambiente, también hay que tener en cuenta como se producen estos nuevos vehículos y cuán involucrada está la ecología en la obtención de los materiales que conforman un automóvil.

Por caso de las baterías de litio hay que pensar que la extracción de dicho material implica contaminación de acuíferos de agua potable con las consecuencias que ello implica para las zonas de recolección de litio.

Otro punto a tener en cuenta es que esas mismas baterías instaladas en millones de automóviles necesitan ser recargadas constantemente y para ello la electricidad de red debe estar adecuada en tiempo y forma para garantizar la carga del nuevo parque automotor eléctrico. Mientras tanto Tesla sigue incrementando sus bocas de carga rápida en diversas ciudades europeas y chinas, pero la inversión en estos parking con súper cargadores específicos son escasos aún. Mientras tanto sus ventas se incrementan en forma constante.

La mentada reconversión incluye a los gigantes alemanes que son emblema en la producción de autos de alta gama. Porsche, Mercedez Benz, Audi AG. BMW y VW están en pleno recambio de plantas motrices de las unidades más modernas que se están fabricando en la actualidad.

Y con ello están en juego millones de puestos laborales y varios millones más de empleos de terceras partes. También hay que destacar que un motor eléctrico posee muchas menos piezas móviles en su interior por lo cual pone en jaque a determinados sectores de la industria automotriz como ser al afamado fabricante de cajas automáticas ZF, ya que un automóvil eléctrico carece de dicho elemento y por lo tanto es una industria con riesgo de desaparecer.

Así mismo las autopartistas que proveen repuestos de diversas características dejarán de tener sentido en la construcción y fabricación de la nueva industria de la movilidad eléctrica. Europa se prepara tardíamente para dar batalla ya que la industria china hace rato que ha tomado la delantera fabricando, produciendo y comercializando un volumen abultado de ventas en el sector del automóvil eléctrico.

Energía neutrinovoltaica - la respuesta alemana al problema de la energía contaminante

Dentro de las energías renovables alternativas existe una nueva solución muy diferente a las energías antes conocidas. Se trata de la energía neutrinovoltaica, un concepto totalmente sostenible, innovador y ecológico 100%. Los NEUTRINOS son pequeñas partículas inferiores a un neutrón y que mediante un dispositivo de reciente creación éstas partículas de Neutrinos pueden generar energía eléctrica y por tanto resuelve varios problemas a la vez.

Los Neutrinos viajan a la velocidad de la luz impulsados por las enormes fuerzas de gravedad y vientos cósmicos producto de la explosión del big ban y de los millones de estrellas que forman el cosmos. Estas pequeñas partículas viajeras son producto de la fusión nuclear de las estrellas también, y las hay de tres sabores o características como ser Neutrinos muónicos, Neutrinos electrónicos y Neutrinos tautónicos. A su vez tienen la propiedad de intercambiar estado mientras viajan o sea que cualquier tipo de los tres Neutrinos se puede convertir en otro sabor.

Es esta propiedad la que hace que los NEUTRINOS oscilen en su trayectoria y está oscilación es la que produce vibraciones subatómicas y que pueden producir electricidad mediante un captor de placas de grafeno dopado con celdas específicamente diseñadas para aprovechar esta energía y transformarla en electricidad.

Hoy día dentro de las instalaciones del instituto Neutrino Energy Group se trabaja a pleno en varios artefactos que pronto estarán disponibles para el público y que puedan ser alimentados con tecnología neutrinovoltaica. En pocas palabras artefactos totalmente ecológicos y que no necesitan ser enchufados a la red eléctrica de los hogares u oficinas y por tanto muchísimo más autónomos y con amplias posibilidades de ser utilizados en cualquier lugar y situación, ya que estos aparatos con tecnología neutrinovoltaica pueden prescindir de un enchufe eléctrico para su funcionamiento y por ende las posibilidades de estos aparatos se multiplican en forma exponencial.

El director general y CEO el Dr. Holger Thorsten Shubart del instituto NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania está llevando a cabo profundas investigaciones sobre la tecnología de Neutrinos y las múltiples aplicaciones que pueden tener los aparatos que lleven la tecnología neutrinovoltaica en su interior.

Para el NEUTRINO ENERGY GROUP la tecnología del mañana está presente hoy con la revolucionaria ingeniería de la tecnología neutrinovoltaica.

Autor: Daniel A. López

