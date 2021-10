Las chaquetas vaqueras de Lady Bert se han convertido en objeto de deseo de muchas instagrammers Emprendedores de Hoy

El mundo de la moda avanza a un ritmo frenético y solo las empresas del sector que saben adaptarse al cambio se pueden mantener en el mercado. Una de ellas es Lady Bert, la marca que fabrica chaquetas vaqueras customizadas atendiendo a las propuestas que le hacen sus seguidoras.

Las seguidoras de la marca tienen su papel en el proceso creativo Desde hace muchos años, las chaquetas vaqueras se han considerado un elemento único e indispensable en cualquier armario. Esto se debe principalmente a que son prendas versátiles que se pueden utilizar en cualquier ocasión: con un look urbano para recorrer la ciudad, o por el contrario, para complementar un atuendo formal y darle un toque divertido y diferente.

Con esto en mente, la cada vez más famosa marca de moda femenina Lady Bert se ha especializado en la creación de chaquetas vaqueras con diseños propios que cuentan con el potencial para convertirse en tendencia en el mercado. Cada una de las piezas se diseña bajo un exhaustivo proceso creativo en el cual participan las seguidoras de la marca, instagrammers e influencers que les ayudan a decidir el estilo de las nuevas prendas para asegurar un resultado final único.

Tras una colección que batió récords y que se agotó en muy pocos meses, Lady Bert recientemente ha lanzado al mercado su nueva línea de diseños, entre los cuales destacan la chaqueta vaquera Blondie, la chaqueta vaquera David Bowie, la chaqueta vaquera Michael Jackson y, por supuesto, otras piezas más clásicas como la chaqueta vaquera Amy Winehouse o la chaqueta vaquera Frida Kahlo.

Un must en el armario No muchas marcas de ropa en la industria de la moda pueden garantizar a sus clientes prendas con diseños propios que a la vez cuenten con una calidad intachable. Esto se debe a que, en primera instancia, todas las chaquetas de Lady Bert son especialmente fabricadas en Portugal bajo constante supervisión y los más estrictos controles de calidad.

Asimismo, cada uno de los prototipos de patronaje se prueban en numerosas ocasiones con el objetivo de encontrar el diseño con más potencial en el mercado, el que más agradará y enamorará a los clientes. Finalmente, cada una de las chaquetas cuentan con una impresión de máxima calidad, hecha con las últimas tecnologías del mercado para ofrecer un producto resistente al desgaste.

Hoy en día no resulta sencillo encontrar en el mercado prendas de alta calidad, que garanticen exclusividad en cada uno de sus diseños. Por esta razón, las chaquetas vaqueras personalizadas de Lady Bert han revolucionado el mundo de la moda europea con su concepto único e irreverente, que cada vez es más solicitado por varias de las más reconocidas influencers, instagrammers y tiendas del país.

