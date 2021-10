GDS Modellica a la vanguardia para combatir el fraude financiero Comunicae

viernes, 8 de octubre de 2021, 10:47 h (CET) Las nuevas herramientas tecnológicas dan una respuesta activa y resiliente a las nuevas tendencias de fraude financiero enfrentando y bloqueando los riesgos. La actividad delictiva no descansa, se renueva permanentemente. Modellica Fraud Engine una solución para detectar el fraude, y para permitir a las organizaciones construir confianza y seguridad en la ruta hacia la transformación digital La pandemia y el confinamiento, lejos de achicar a los estafadores, los envalentonó, y han aprovechado el auge del comercio electrónico y de la banca digital para hacer su agosto incrementando los hackeos, robos o acciones ilícitas con el objetivo de vulnerar y poner en riesgo el ecosistema financiero. Aprovecharon la adversidad general para realizar ataques con el fin capturar las credenciales bancarias para acceder a los fondos de los clientes.

Según el informe anual sobre delitos de dinero criptográfico y lucha contra el lavado de dinero elaborado por CipherTrace, los criminales criptográficos robaron 1.900 millones de dólares en 2020; el fraude fue el principal crimen, seguidos por el robo y el ransomware. El informe también revela que el sector de las criptomonedas se ha vuelto mucho “más seguro” los ataques ahora se dirigen a un sector más manejable: las finanzas descentralizadas. El incremento de la presión fraudulenta genera un reto que se ve acrecentado a consecuencia de los cambios operativos laborales (teletrabajo) y nuevos comportamientos sociales (aumento del comercio electrónico y de la banca digital). Las entidades han tenido que incrementar su capacidad operativa, revisar y reforzar los controles internos, realizar ajustes específicos… Una tarea ardua, ingrata y complicada que va más allá de impulsar la transformación digital, una labor más amplia que incluye gestión integral de los servicios y riesgos así como garantizar la seguridad.

Muchas entidades financieras, para no poner en solfa su capacidad operativa y dar una respuesta óptima y ágil, recurrieron a empresas especializadas delegando cuestiones como solventar digitalmente el proceso de admisión, abrir una cuenta de crédito bancaria o, bien, validar “automáticamente” los datos que sus usuarios y clientes introducen en los formularios, sin necesidad de papeleo y presencia físicas. Operaciones, la mayoría, inabordables para las entidades por su especificidad si querían seguir ofreciendo servicios financieros online de calidad con garantía, agilidad y eficacia, cumplir la normativa y garantizar la gestión.

Un ejemplo de solución es Modellica Fraud Engine de GDS Modellica, una herramienta imprescindible a la hora de abrir una cuenta de crédito que proporciona una vista única de la identidad para la adquisición de clientes, detectar el fraude, y para permitir a las organizaciones construir confianza y seguridad en la ruta hacia la transformación digital. Antonio García Rouco, director de GDS Modellica precisa “es difícil identificar y verificar a los clientes a través de los distintos canales y dispositivos (cross-channel & cross-device), pero gracias a nuestra solución que integra diferentes silos de ecosistemas de identidad somos capaces de resolver múltiples identificadores tanto «online» como «offline»”.

MODELLICA Fraud Engine evita fraude en los préstamos y créditos y permite identificar perfiles falsos, usuarios ficticios, información falsa o cuentas bancarias que suplantan identidad. La gestión de riesgo financiero aporta notables beneficios a la hora de conceder préstamos y créditos. Una gestión eficaz, fruto del análisis predictivo, mejora la operatividad, toma de decisiones fundamentadas, capacidad de anticiparse, obtención de objetivos, posibilidad de afrontar mayores riesgos, ventajas competitivas, etc. en definitiva, mejora la rentabilidad y eficacia. Las nuevas herramientas tecnologías, ya sean Big Data, Inteligencia Artificial o Aprendizaje Automático permiten aplicar un enfoque múltiple de capas a través de análisis predictivos y adaptativos y dar una respuesta rápida, activa y resiliente a las nuevas tendencias para enfrentar y bloquear los riesgos.

García Rouco, director de GDS Modellica señala que “los bancos pierden miles de millones cada año por culpa de los defraudadores que usan información personal robada para crear nuevas cuentas y cometer un acto de fraude. A pesar de la gran cantidad de garantías vigentes, los bancos están más expuestos al fraude que nunca, debido en parte al creciente número de canales que utilizan los clientes para acceder a las instituciones financieras, como la banca electrónica y las aplicaciones móviles”. Utilizar las herramientas y soluciones adecuadas contribuye a reducir el fraude notablemente y a proporcionar mejores servicios a los clientes. En la lucha contra el fraude, afirma García Rouco “las instituciones financieras necesitan tener herramientas mejores correctamente integradas en toda la empresa para tener éxito contra los estafadores”.

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com

