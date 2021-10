Llega Surprise Land by TresAguas, el lugar donde viven los premios Comunicae

viernes, 8 de octubre de 2021, 10:26 h (CET) Algodón de azúcar, unicornio, Tiovivo, Photomoment 360º y tickets de compra que se transforman en sorpresas, es la magia de Surprise Land El Centro Comercial TresAguas de Alcorcón se transformará en un mundo mágico del 12 de octubre al 23 de septiembre con motivo de Surprise Land. Un reino de fantasía en el que mayores y pequeños serán recibidos con una sonrisa y un delicioso algodón de azúcar.

Pero las sorpresas no acaban ahí, disfrutar de un Tiovivo, subirse a un precioso unicornio y plasmar el momento en una fotografía o un vídeo 360º son algunas de las actividades que podrán vivir los clientes que acudan a Surprise Land. Una jornada de compras en el centro comercial TresAguas de Alcorcón se transformará en una experiencia única llena de magia, color y fantasía.

Para acceder a Surprise Land, bastará con presentar un ticket de compra, en ese momento se obsequiará a los clientes con un algodón de azúcar.

La magia continuará con los tickets de compra que se convertirán en fantásticos regalos. Para ello, bastará con jugar en el panel de premios directos, donde por cada 20 euros de compra, habrá una oportunidad para conseguir vales que después se canjearán por premios.

Además, si el participante comparte su video 360º o fotografía en sus redes sociales bajo el hastag #SURPRISELAND3 entrará en el sorteo de un cheque de 1.000 euros para gastar en el Centro Cormercial TresAguas de Alorcón.

Una actividad que se llevará a cabo con todas las medidas de seguridad para cumplir con la normativa vigente.

Y todo ello, en un Tres Aguas renovado que ha sido reformado a los nuevos hábitos y exigencias del consumidor, para seguir proporcionando una experiencia única de compra y seguir siendo el gran destino de ocio y comercio del suroeste de Madrid.

