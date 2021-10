El engaño de los vendedores de energía solar, por Solar Energy Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de octubre de 2021, 09:43 h (CET)

Cada vez son más personas quienes se decantan por la opción de contratar energía solar para sus viviendas o empresas. Esto hace que el mercado de la energía solar aumente, y como consecuencia, muchas empresas que prestan ese servicio han aprovechado para sacar partido a costa de engañar a los clientes. No obstante, aún hay buenas opciones en el mercado para quienes quieren contratar este tipo de energía sin que para ello deban exponerse a malas experiencias. En ese sentido, una de las mejores la ofrece Solar Energy, una compañía que se toma seriamente la transparencia con sus clientes.

El engaño de los vendedores de energía solar Aunque parece una afirmación exagerada, el engaño de los vendedores de energía solar es una realidad que se vive hoy en día España, debido a muchas compañías energéticas que buscan sacar provecho de los clientes con tarifas engañosas. La forma en la que lo hacen, por lo general, es vendiendo energía solar financiada con un coste mensual muy bajo que a primera vista es sumamente atractivo para los compradores. Lo que comúnmente no se dice es que realmente están vendiendo muy poca potencia, por lo que al hacer cuentas, el ahorro termina siendo muy poco. Además, la financiación es a muy largo plazo, y en muchos casos el coste termina siendo el doble del precio marcado. Esta estrategia ha logrado tener cierto éxito, en parte, porque lo que hacen estas compañías es aprovecharse de la necesidad y el poco conocimiento técnico de los clientes. Además, se apoyan en la venta en caliente, sin darle tiempo al comprador de comparar otras ofertas.

Lo que diferencia a Solarenergy del resto Solarenergy es una empresa que desde sus inicios se ha preocupado por ser fiable, seria y transparente con el cliente al momento de ofrecerle sus productos. En estos tres aspectos son los que la compañía enfoca su diferencia con respecto a otras del mercado. En Solarenergy se llevan a cabo estudios y proyectos altamente profesionales. Para sus clientes, realizan un estudio exhaustivo y personalizado sobre costes, ahorros y amortizaciones con el objetivo de ofrecerles las mejores soluciones en cuanto a energía solar. Además de eso, brindan una financiación por medio de una entidad bancaria, con todas las garantías y formalidades correspondientes, así como con los intereses más bajos posibles y amortizaciones de tan solo 4 y 5 años.

Solarenergy se diferencia por la profesionalidad, formalidad, seriedad, experiencia, compromiso y fiabilidad, trabajando para que sus clientes se sientan satisfechos con sus servicios.

