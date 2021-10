Clima y Aerotermia permite sustituir caldera antigua sin cambiar radiadores con el equipo Aerotermia Vaillant de R290 Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de octubre de 2021, 10:00 h (CET)

Actualmente, la aerotermia es concebida como uno de los sistemas de climatización más eficientes del mercado. Cada vez son más las personas que optan por instalar este sistema en el hogar, puesto que además de permitir tener calefacción, refrigeración y agua caliente a través de un mismo equipo, también comporta una reducción importante en las facturas de luz y gas.

La aerotermia Vaillant aroTHERM plus es un equipo sumamente eficiente que cuenta con refrigerante R290 y que ya está disponible en Clima y Aerotermia. Esta empresa se especializa en todo lo relacionado con sistemas de climatización, donde se pueden encontrar todo tipo de productos, repuestos y servicios de aerotermia.

Con su llegada al mercado, la aerotermia Vaillant de R290 se presenta como la bomba de calor más innovadora dadas sus especificaciones. Se trata de un equipo compacto aire-agua, que además cuenta con una exclusiva tecnología que hace uso del refrigerante natural de tipo R290, que se caracteriza por ser hasta 700 veces más sostenible que los equipos que utilizan el refrigerante R410A, y hasta más de 220 veces que los del tipo R32. De hecho, esta es la primera aerotermia del mercado que cuenta con estas especificaciones, con lo cual asegura una eficiencia prácticamente sin precedentes en el sector, con un etiquetado de A+++. Su rendimiento estacional mejorado es capaz de garantizar un ahorro de hasta el 30%, y debido a sus características, cuenta con un amplio margen de funcionamiento, que va desde los 46ºC en modo refrigeración hasta los -25ºC en el modo de calefacción.

Otras características de la aerotermia Vaillant de R290 Esta nueva aerotermia es capaz de conseguir temperaturas de impulsión de hasta 75ºC, una característica muy particular, porque la convierte en una opción ideal para reemplazar cualquier otra caldera antigua sin que para ello haga falta cambiar los radiadores actuales. Por otro lado, hay que destacar que la carga del refrigerante se reduce hasta en un 50%, proporcionando un muy bajo potencial de calentamiento atmosférico, y que además es actualmente una de las bombas de calor que genera menor cantidad de emisiones de CO2 del mercado. La aerotermia Vaillant de R290 también es muy silenciosa y apenas perceptible mientras está funcionando, alcanzando solo 28dB(A) a una distancia de 3 metros.

Clima y Aerotermia permite comprar desde su página web este nuevo y avanzado equipo de climatización, que además viene con un control cableado sensoCOMFORT VRC 720. Además, el sistema posee una app por medio de la cual el usuario podrá gestionar el equipo desde la comodidad de su smartphone o tablet.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.