Los disfraces para Halloween de Albithinia

viernes, 8 de octubre de 2021, 09:45 h (CET)

La época más tenebrosa del año se acerca y en Albithinia cuentan con una amplia gama de disfraces para Halloween. En la página web hay disponibles trajes, accesorios y complementos para esta festividad, con envíos a cualquier parte de España.

Esta empresa familiar, con tienda física en Tarragona, se caracteriza por ofrecer una atención personalizada y un trato cercano que permiten una mejor comunicación con sus clientes.

Albithinia dispone de disfraces y complementos para Halloween Entre el vestuario más demandado para Halloween destacan los tradicionales disfraces de bruja, diablo, calavera, catrina, muñeco vudú, ángel caído y personajes de películas y series. De todas formas, la imaginación alza el vuelo con accesorios como guantes y gafas con luces led, para crear una imagen espeluznante al combinarlos con un atuendo totalmente negro.

Otra alternativa muy popular consiste en la customización de mascarillas con diferentes motivos. Para Halloween, Albithinia trae mascarillas de algodón con diseños terroríficos, sonrisas macabras y sangrientas y estampados típicos de estas fechas, como calabazas o murciélagos.

En el catálogo, también se pueden encontrar accesorios como pelucas, sombreros, lentillas de contacto y maquillaje profesional para aquellas personas que buscan disfrazarse durante la noche de brujas.

Tallas para toda la familia Tanto los más pequeños de la casa como los adultos y los mayores encontrarán en Albithinia una opción para vestirse en Halloween, así como en cualquier ocasión, con calidad, originalidad y a precios muy competitivos.

Además de las vestimentas más clásicas, la tienda dispone de disfraces de protagonistas de Anime, de la televisión, el cómic o el cine con diseños fieles al original. Algunas opciones disponibles son los personajes de Yuzu y Mei Ahijara, de My Hero Academia, vestidos de las princesas de Disney, de Space Jam, Raya y el último dragón, Dragon Ball Z, Harley Queen o Maléfica. También existen disfraces terroríficos como el de Anabelle, Jocker o la Familia Adams.

Con envíos a toda España, cuya entrega se estima entre los 5 y los 15 días laborables, Albithinia garantiza la total satisfacción de la compra y ofrece una gran variedad de trajes, disponibles tanto en la tienda física como en catálogo online. Desde su página web, los usuarios pueden consultar toda la gama de productos de Albithinia y hacer sus compras en cualquier lugar con la opción de pago seguro, por lo que no tienen que moverse de su casa para obtener sus artículos.

