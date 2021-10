​¿Quién elige a los políticos?

La frase de hace ahora un mes era: “los jueces no pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos”. La pronunciaba el ministro de la presidencia. Entonces, ¿a él quién le ha elegido? Parecía que había sido el dedazo del Presidente, cuando decidió quitarse de en medio a su antecesor, y remodelar el Gobierno.



Pero, a lo mejor, resulta que el ministro de la presidencia no es en realidad un político, al menos parece como si él se considerara otra cosa, porque resultaba evidente hasta la llegada de esa declaración sorpresa, que lo había elegido un político para que ocupara un cargo político. A lo mejor no se considera político ni él, ni el que le nombró. Serían seres especiales, venidos de no se sabe dónde, tal vez de otra galaxia.