​Los católicos, más felices Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 8 de octubre de 2021, 10:35 h (CET) A diferencia de lo que sucede con otros estudios demoscópicos, incluso algunos promovidos por el propio CIS, en los últimos días ha pasado totalmente desapercibida una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en la que se refleja de manera clara cómo los católicos, creyentes y practicantes, se muestran más satisfechos con sus vidas que aquellas personas que no lo son.



Las percepciones varían notablemente a la baja cuando se trata de personas agnósticas o ateas. Es importante subrayar que se trata de una percepción de los propios entrevistados, que son ellos mismos los que indican si se sienten más o menos a gusto con su vida y que no se trata de una conclusión general a partir de criterios externos a lo manifestado por los propios encuestados.

Asimismo, conviene recordar que el estudio coincide con otros muchos realizados, tanto dentro como fuera de España, y que van en la línea de los que indican que los sacerdotes, religiosos y religiosas se encuentran entre las personas más felices y que si volvieran a nacer, mayoritariamente sin dudarlo, volverían a decir sí a su vocación.

