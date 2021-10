Cambiar el futuro con el Máster en Alimentación y Dietética de Naxer Emprendedores de Hoy

Millones de individuos en España sueñan con dar un cambio radical en sus vidas. No solo en cuestión de hábitos, sino también en el desempeño profesional. Esta situación es muy común, ya que tras algunos años es frecuente tener el deseo de tomar un nuevo rumbo.

Para aquellas personas interesadas en descubrir una profesión apasionante relacionada con la salud y el bienestar corporal, el Máster en Alimentación y Dietética del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Naxer supone una gran oportunidad, ya que los más de 23 años de experiencia en la formación online de esta institución la convierten en una de las mejores para dar ese giro laboral tan esperado.

¿Por qué cursar el Máster en Alimentación y Dietética? Una de las principales razones por las que Naxer se posiciona como uno de los mejores centros para cursar el Máster en Alimentación y Dietética, así como otras titulaciones afines, es gracias a su profesionalidad y su experiencia.

Así, ha diseñado un programa de estudios integral que permitirá a los alumnos conocer a fondo los alimentos, las bases para una vida saludable, los fundamentos de dietética y la valoración del estado nutricional del paciente, así como el control de peso.

De igual forma, este programa también permite ahondar en temas más complejos, como los diferentes trastornos del comportamiento alimentario, las dietas mágicas, las etapas de la alimentación, los complementos nutricionales y, finalmente, las pautas prácticas fundamentales a conocer para la valoración y el diseño de dietas personalizadas.

Al adquirir todos estos conocimientos, cualquier participante de este programa obtendrá un título certificado de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA),que permitirá optar a puestos en la industria alimentaria, empresas de bebidas y alimentación, organismos relacionados con la alimentación, gabinetes de dietética y nutrición, así como comedores escolares e instituciones sociales, entre otros.

Formación profesional especializada y 100% en línea Al contrario de lo que comúnmente se cree, no es necesario contar con una titulación en Ciencias de la Salud para cursar el programa. Tan solo hay que mostrar motivación y entrega para formarse en el ámbito de la alimentación.

El programa está especialmente diseñado por prestigiosos profesionales en el sector de la salud, por lo que cuenta con una calidad y rigor científico intachables.

A pesar de ser un programa online, Naxer siempre ha garantizado a sus estudiantes una formación completa a través de las más modernas plataformas tecnológicas y el método de enseñanza A.D.I., el cual se adapta perfectamente a los requerimientos de los estudiantes, quienes pueden adquirir conocimientos y habilidades para destacar en el mundo laboral de forma muy flexible.

Naxer se posiciona como uno de los mejores Centros de Estudios Superiores en el país para cursar másteres y especializaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud. Con el apoyo y la guía de la institución, así como la de sus instructores y profesores expertos, será posible formarse con éxito como un profesional en nutrición, dietética y alimentación.

